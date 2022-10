Mayela Laguna defiende a Luis Enrique Guzmán tras filtración de audios en los que Sylvia Pasquel lo llama “avorazado”

La familia de la primera actriz Silvia Pinal se encuentra en medio de la polémica debido a la filtración de un audio en el que Sylvia Pasquel arremete en contra de su hermano Luis Enrique Guzmán y de su expareja Mayela Laguna, a quienes señaló de ambiciosos y buscar la fortuna de la última diva del Cine de Oro mexicano.

Al respecto, Mayela Laguna habló ante las cámaras del programa ‘Chisme No Like’, en donde salió en defensa de su ex asegurando que nada de lo que se dice en los audios es real, que se trata de discusiones normales entre hermanos, además de sentirse identificada con Sylvia Pasquel pues le sucedió lo mismo que a ella.

“Claro que no. Eso no es cierto, son problemas que tienen entre hermanos luego, son cosas que se dicen, desgraciadamente la fregaron con estos audios. Yo no tengo nada contra ella, al contrario, le pasó lo mismo que a mí yo sé lo que está sintiendo y no puedo decir nada, aunque haya dicho lo que haya dicho de mí o de Luis Enrique, no tengo por qué hacer comentarios”, respondió.

En cuanto a los señalamientos por supuestamente ser quien provocó la ambición de Luis Enrique Guzmán, Mayela afirmó que nada de eso es cierto y que su ex solo está viendo por los intereses de la actriz quien debido a su edad necesita la ayuda de sus hijos.

“Por supuesto que no es así, Luis Enrique adora a su mamá, quiere a su mamá muchísimo y llega un punto donde la señora Pinal está más grande y obviamente hay que empezar a cuidar sus intereses, como sus hijos que son”, añadió.

Destacó que, a pesar de los problemas que tuvo con el padre de su hijo, no tiene por qué hablar mal de él y es inocente de todo lo que se le acusa.

“Luis Enrique ya no es mi marido, pero tampoco voy a hablar mal de él. No es el causante de nada, es una familia muy normal, nada más que es famosa”.

Por su parte durante el programa ‘Venga la Alegría’, la ex cuñada de Alejandra Guzmán reaccionó a la filtración de dichos audios, asegurando que entiende perfectamente lo que está viviendo la abuela de Michelle Salas, por lo que no le guarda rencor a pesar de que habló mal de ella.

“Me da mucha lástima que le hayan hecho eso a Sylvita porque yo pasé por lo mismo y es algo muy feo. La traición y que los medios también lo hagan público se me hace increíble. Yo no tengo nada en contra de ella, no tengo ningún problema con lo que dijo. Es válido y no tengo ningún problema” expresó.

En dicho audio, se escucha decir a Sylvia Pasquel que su medio hermano cambió mucho debido a la ambición de Mayela, por lo que incluso podía percibir que se quiere quedar con toda la herencia de su mamá.

“Ya uno no puede llegar ahí a hablar con mi mamá tranquilamente porque hay cámaras, micrófonos, no sé. Ha cambiado mucho mi hermano. Mucha gente dice que ha cambiado mucho desde que está con Mayela, la mamá del niño, que, porque ella es muy ambiciosa, ya sabes, muy de que ve todo y se le hace dinero en los ojitos. Yo no quiero pensar eso porque Mayela me cae bien. La verdad lo veo muy avorazado, lo veo muy, muy interesado en la herencia y de que él quiere saber cuántas propiedades hay, dónde está el dinero. Todo apunta a que se quiere como que quedar con todo”, se escucha decir. View this post on Instagram A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegria)

También te puede interesar:

–VIDEO: Filtran audios en los que Sylvia Pasquel estalla contra su hermano, Luis Enrique y lo llama avorazado y mantenido

–“Me anda valiendo”, dijo Sylvia Pasquel sobre las críticas por homenaje a Silvia Pinal

–Alejandra Guzmán se negó a cantar en el homenaje a Silvia Pinal, destapó Sylvia Pasquel