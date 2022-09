“Me anda valiendo”, dijo Sylvia Pasquel sobre las críticas por homenaje a Silvia Pinal

Luego de que diversas personalidades del medio artístico como Ignacio López Tarso, Juan José Origel, entre otros manifestaran su descontento ante la organización del homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, la actriz e hija de la diva del cine mexicano, Sylvia Pasquel, quien estuvo involucrada en la organización del evento, por fin respondió a los comentarios.

“No hay chile que les embone, pero al final del día, yo cumplí con lo que le prometí a mi mamá y le hice su homenaje”, comentó Sylvia Pasquel a los medios y añadió que era importante entender que este evento se creó bajo las normas de este recinto cultural y sus instituciones, por ello debían ajustarse.

Sobre comentarios respecto a que se esperaba más del evento, como el de Juan José Origel, quien aseguró en su programa ‘Con Permiso’, que al homenaje “Le faltó glamour”, Pasquel agregó:

“A lo mejor el espectáculo fue demasiado sobrio para unos, pero también existe la camara negra, no todo tiene que ser colorido y con pantallas. Ellos (INBA) lo quisieron así con esa sobriedad por el Palacio de Bellas Artes, entonces, yo lo que quería es que mi mamá tuviera su homenaje y se lo cumplí y además me anda valiendo sobrina”, expresó Sylvia Pasquel.

También reiteró que los rumores que aseguran Alejandra Guzmán no cantó en el homenaje porque no fue invitada por ella son falsos, pues la convocó, pero no participó y aclaró que no hay una mala relación como han dicho en algunos medios “Siempre nos ha querido enemistar, pero si ustedes insisten en pelearnos qué le puedo hacer”, finalizó la actriz.