Mayela Laguna confiesa que Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, la golpeó: “Es un abusador”

Una vez más, Luis enrique Guzmán se encuentra en el ojo del huracán debido a otro audio que se filtró a los medios de comunicación, en donde su esposa, Mayela Laguna, confiesa que fue violentada físicamente por el hijo de Silvia Pinal.

El pasado martes 21 de junio la revista TVNotas dio a conocer que Luis Enrique Guzmán tuvo una fuerte discusión con su esposa y madre de su hijo Apolo, quien supuestamente le reclamó porque Alejandra Guzmán controla su vida familiar, lo que ocasionó que él le soltara un “puñetazo”.

Y aunque hasta ese momento solo se trataba de rumores, poco después surgió un audio en el que se escucha a Mayela Laguna aceptar que fue violentada físicamente debido a la serie de confesiones expuestas semanas atrás, cuando arremetió en contra de varios integrantes de la familia Pinal.

“Me pegó, wey, me dio una pu%&/. Nomás me pegó por los audios, porque le di en todo su ego y porque todas y cada una de las cosas que dije fueron verdad“, se escucha decir en la grabación que fue retomada por el programa ‘De Primera Mano’.

Dentro de la misma serie de fuertes confesiones, la cuñada de Alejandra Guzmán reitera que está dispuesta a pedirle al padre de su hijo dinero y hasta un auto, destacando que no le importa que toda su familia política la odie.

“No, me dejó la pizzería por completo y ya con eso me conformo. Y sí, sí le voy a pedir cada vez más y hasta coche. Yo no me siento mal, la neta. Si ya me odia Alejandra y me odian todos, me vale“, añade.

Destacando que Luis Enrique Guzmán la golpeó, a pesar de que no dijo todo lo que le ha hecho.

“Es la verdad, es un abusador y me vi corta en los audios”. Mayela Laguna

Finaliza asegurando que su expareja le ha dado a entender que la extraña y que incluso quiere regresar a vivir a su casa, situación que no está dispuesta a permitir.

Tras la filtración de dicho audio, Mayela Laguna recurrió a sus redes sociales para compartir un video en el que acepta que la grabación es real y que el enfrentamiento sucedió cuando ella salió de la casa que ambos habitaban.

“Salgo contando lo que pasó entre Luis Enrique y yo, a una amiga que pensé que era mi amiga y me traicionó. Lo único que puedo decir es que estaba muy enojada, claro que cuando me salí de su casa hubo un enfrentamiento entre los dos muy fuerte, pero son cosas que se tienen que hablar entre pareja”, y añade que están llegando a acuerdos para poder estar bien con su hijo, quien actualmente está viviendo con él.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán envió un comunicado de prensa en el que negó que haya existido violencia en el interior de su familia y descartó que existan amenazas de cualquier tipo.

“Son completamente falsos los hechos de violencia física, verbal, psicoemocional, económica o de cualquier otro tipo en nuestra familia. Es falso que existan amenazas de ocasionar cualquier daño entre miembros de nuestra familia”, se lee en el documento. View this post on Instagram A post shared by Luis Enrique Guzman (@luisenriquegp)

