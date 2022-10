ICE enfrenta demanda por ocultar información sobre defensa de inmigrantes detenidos

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda en contra de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por ocultar información sobre el acceso a abogados para defender a inmigrantes bajo detención.

ACLU indicó que hizo una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) el 17 de diciembre de 2021, para conocer las políticas de la agencia sobre el acceso a un abogado para las personas detenidas.

El objetivo de los defensores de inmigrantes es conocer si ICE está cumpliendo con esa política, pero la agencia se ha negado a proporcionar la información.

“El acceso a un abogado puede ser una cuestión de vida o muerte para los inmigrantes detenidos por ICE”, expresó Eunice Cho, abogada principal del Proyecto de Prisión Nacional de la ACLU.

Los defensores acusaron a ICE, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de restringir a los inmigrantes de su derecho a tener un abogado.

“Aunque la capacidad de comunicarse con un abogado está protegida por la Constitución, nuestra propia investigación muestra que los centros de detención de ICE han restringido sistemáticamente incluso las formas más básicas en que las personas detenidas necesitan comunicarse con sus abogados, como los teléfonos y el correo”, agregó Cho. “Estos documentos son una pieza crucial del rompecabezas para comprender las políticas que dictan las barreras generalizadas a la representación legal que enfrentan los inmigrantes”.

La demanda sobre Información Pública de ACLU forma parte del seguimiento a su investigación “No Fighting Chance: ICE’s Denial of Access to Counsel in U.S. Immigration Detention Centers” (Sin oportunidad para luchar: la negativa de ICE para permitir abogados en los centros de detención migratorios).

Esa investigación examinó las condiciones en 173 centros de detención en todo el país.

“A través de llamadas telefónicas a los centros y encuestas con abogados de inmigración en todo el país, los investigadores descubrieron que los centros de detención de ICE han restringido sistemáticamente los modos básicos de comunicación entre los abogados y los inmigrantes“, indica el informe.

Eso termina por disuadir a los abogados de brindar representación a los inmigrantes, quienes regularmente son enviados a centros de detención “aislados”, es decir, lejos de condados o ciudades que podrían facilitar su defensa y la visita de conocidos o familiares.

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Washington, D.C., donde se exige que ICE cumpla con la Ley de Libertad de Información y entregue de inmediato todos los registros solicitados.

ICE ha sido señalada por enviar a lugares remotos a inmigrantes, la mayoría de las veces sin aviso, lo que complica su defensa legal, como ocurrió en julio pasado en Nueva York, cuando la organización Envision Freedom, acusó que los administradores del Centro Correccional del Condado de Orange, una cárcel del condado en Goshen, del traslado sin aviso de no ciudadanos.

“Las personas que llamaron alertaron a los defensores de que la cárcel estaba realizando pruebas de COVID-19 y que los funcionarios de ICE se estaban preparando para transferirlos a otros centros de detención”, se indicó.