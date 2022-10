La carta de tarot para la semana del 3 al 9 de octubre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. El Mago

1. El Mago: Tienes todo lo que se necesita para alcanzar tus metas. Tienes carácter, fuerza, determinación, la capacidad y la inteligencia, así que nada te detenga, que nadie te diga que no puedes. Son días para hacer uso de todas las herramientas de las que dispones, tanto internas como externas, el equilibrio entre cuerpo, mente y corazón son perfectos para encaminarte a tus planes, para poner orden a tus proyectos, para volver a unir a la familia. En el amor es momento de hablar con el corazón en la mano, solo así podrás obtener la una respuesta positiva en esa declaración amorosa que pretendes hacer. Momento para hacer sociedades de cualquier tipo.

2. Cinco de Bastos

2. Cinco de Bastos: Grandes enseñanzas se avecinan, pero solo y solamente serán enseñanzas si nadie logra sacarte de tu centro. No te involucres en chismes, no hables mal de nadie, es momento de decir las cosas de frente y esto te evitará grandes problemas en el futuro. Te puedes enfrentar a situaciones caóticas al momento de tomar decisiones en lo que se refiere al trabajo, no importando que tengas la razón, necesitas aprender a trabajar en equipo, no discutas, guarda tus enojos, trabajando en conjunto lograrás más que alejándote y queriendo trabajar tu solo, tu sola. Queda como el que une esfuerzos para hacer de todo proyecto sea aún más productivo, si así lo haces, espera grandes y fructíferos cambios. Cuida de tus posesiones, no es momento de vender o comprar, puedes sufrir perdidas muy difíciles de recuperar. Si hay problemas en la familia o con amigos no se resolverán pronto, debes tener paciencia y hacer uso de la razón para que en algún punto todo vuelva a ser armonía. En el amor no intentes arreglar nada esta semana, solo lo podrías empeorar, así que sé paciente y espera a la próxima semana, este tiempo te dará el chace de también mirar tus fallas. En la salud necesitas seguir cuidando de viejas molestias. No caigas en tentaciones y sigue cuidando tu dieta, sigue cuidando de no caer en viejos vicios.

3. El Diablo

3. El Diablo: Cada uno es responsable de sus decisiones y de las consecuencias de estas. Semana para hacer uso de tu libre albedrío, tienes la capacidad de decidir sobre tu vida, qué si, qué no, con quién si, con quién no, llegó el momento de ser determinante y sobre todo de saber qué es lo que está bien para ti, dejar de estar atado, atada, a personas, situaciones, trabajos que no te gusten. Es momento de dejar de echar culpas, es momento se asumir responsabilidades. La carta de El Diablo te invita a no aferrarte a lo malo, solamente porque ahí estas cómodo, cómoda, o porque tienes miedo de enfrentar situaciones nuevas. En el dinero buen momento para invertir, ahorrar, hacer asociaciones, crear tu propio negocio. Tu salud se recupera de enfermedades pasadas, los malestares se quedan atrás, estas en un momento ideal para la regeneración de tu cuerpo.