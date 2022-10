La modelo Courtney Stodden promueve un boicot a la película “Blonde”: “Por favor, no la vean”

La actriz, cantante y modelo estadounidense Courtney Stodden criticó duramente la película “Blonde” -estelarizada por Ana de Armas y recientemente estrenada en la plataforma de streaming Netflix-, promoviendo que la gente no la vea porque retrata una imagen de Marilyn Monroe que, para ella, es falsa.

En una entrevista a Page Six Stodden, de 28 años, fue muy clara en cuanto a su postura hacia la cinta: “Insto a la gente a que no la vea, porque esa no es Marilyn Monroe, esa no es su historia. Es un trabajo de ficción y es para hacerla algo que no era. Ella nunca quiso ser la chica que están retratando ahí. Por favor, no la vean”.

Durante varios años Courtney se ha mostrado como una gran fan de Monroe, al grado que se tatuó el rostro de ésta en su tobillo. Al ser cuestionada acerca de si alguna vez había contactado a la estrella de Hollywood a través de un medium, contestó: “Reflejando la explotación y el poco respeto hacia los muertos, y a Marilyn en particular, nunca lo haría. Marilyn Monroe merece estar en paz”.

Stodden fue objeto de polémica hace dos años, al casarse con un hombre 34 mayor. “Como alguien que comprende lo que se siente ser explotada sexualmente para que después la gente te convierta en un chiste cuando no lo eres, creo que mostrar algo así es un poco irrespetuoso”. La película “Blonde” fue dirigida por Andrew Dominik y es la primera de Netflix en contar con la clasificación NC-17 por lo fuerte de sus escenas; hasta el momento las críticas han sido polarizadas.

