Michael Eisner: el ex CEO de Disney que se vio inmerso en un escándalo

Durante el mandato de 21 años de Michael Eisner en Disney, ayudó a transformarlo en un gigante de la industria del entretenimiento cuyas propiedades incluían películas, parques temáticos y una línea de cruceros, cadenas de televisión y equipos deportivos.

Eisner también presidió una “edad de oro” de la animación, durante la cual Disney produjo películas taquilleras como La Bella y la Bestia, El Rey León y se convirtió en una potencia de comercialización.

Michael Eisner nació el 7 de marzo de 1942 en Nueva York. Después de graduarse de la Universidad de Denison en 1964, se abrió camino a través de los rangos de programación en las cadenas de televisión.

En 1976, el presidente de la junta directiva de Paramount Pictures, Barry Diller, contrató a Eisner como presidente y director ejecutivo de la empresa.

Durante el tiempo de Eisner en Paramount a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, el estudio produjo películas exitosas como Raiders of the Lost Ark, Flashdance, Saturday Night Fever, Grease, Footloose, Ordinary People, Trading Places, Beverly Hills Cop, Terms of Endearment y Un oficial y un caballero.

Mickey Mouse, Roy Disney y el ex presidente de la junta y ex director ejecutivo de Walt Disney Company, Michael Eisner, saludan durante la renovación de Magic Kingdom en Walt Disney World en Lake Buena Vista, Florida, 01 de octubre. (TONY RANZE/AFP via Getty Images)

En medio de todo su éxito, Eisner se involucró en una demanda relacionada con el ex director del estudio de cine de Disney, Jeffrey Katzenberg, y un paquete de indemnización multimillonario otorgado a Michael Ovitz, quien se desempeñó brevemente como presidente de Disney bajo Eisner.

En 2004, Roy Disney, sobrino del fundador de la empresa, renunció a su puesto en el directorio para protestar por lo que, según los informes, percibió como una mala gestión de Eisner.

En ese momento, las acciones de Disney estaban bajas y su cadena de televisión ABC estaba teniendo malos índices de audiencia.

En una reunión de marzo de 2004, el 43% de los accionistas con derecho a voto expresaron su falta de confianza en Eisner y se nombró un nuevo presidente de la junta.

Eisner permaneció como director ejecutivo de la compañía durante el siguiente año y medio, hasta que renunció formalmente el 30 de septiembre de 2005. Su ex segundo al mando, Robert Iger, lo sucedió.

