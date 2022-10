Yolanda Andrade confiesa que compartó adicciones con Julio César Chávez: “Eran tres días encerrados”

Yolanda Andrade recordó la difícil etapa que vivió por su adicción al alcohol y las drogas, misma que logró superar tras ingresar a tres diferentes clínicas de rehabilitación, una de ellas de su gran amigo Julio César Chávez con quien incluso llegó a compartir las adicciones.

Durante una entrevista con Isabel Lascurain para su canal de YouTube ‘Abre la caja de…’ la conductora Yoldanda Andrade recordó su experiencia en el mundo de las adicciones, etapa que terminó cuando descubrió que ya se estaba convirtiendo en un problema.

“Yo era muy alcohólica, me tomaba dos botellas diarias de whisky o vodka y lo combinaba también con cocaína, que me encantaba”. Yolanda Andrade

Incluso llegó a contarle a José José lo que estaba ocurriendo, pero nunca llegaron a beber juntos; sin embargo, con quien sí tiene recuerdos de los días de parranda es con el exboxeador Julio César Chávez.

“Yo hablé con José José respecto a eso, qué bueno que nunca tomamos juntos porque imagínate. Con Julio sí, eran tres días encerrados en el baño con una bolsa de coca“, comentó.

Explicó que era tras los enfrentamientos del mexicano en el ring cuando se reunían para beber alcohol, fiestas que llegaban a durar hasta tres días.

“Él terminaba una pelea y era el éxito rotundo, la locura, las felicitaciones, los artistas que llegaban a saludarlo. Me acuerdo perfecto que fueron Madonna a saludarlo y estaba Robert de Niro. Nos encerrábamos en el baño y ahí durábamos mucho tiempo, nos amanecía con una grabadora y escuchábamos a Mijares, Uno entre mil. Cómo la ponía hasta que se rayaba el disco, platicábamos como los borrachos que repiten lo mismo”, añadió.

Y recordó que era un mismo sentimiento el que ambos compartían: “era una tristeza que quizá teníamos los dos, pero la única alegría que nos daba porque estábamos los dos encerrados en un baño y con una grabadora”.

Aseguró que otra época difícil fue durante el tiempo que condujo el programa de Unicable ‘Netas Divinas’, del cual salió para ingresar por voluntad propia a la clínica de rehabilitación de la leyenda del boxeo mexicano.

“Ya no nos daban vino tinto en el programa porque me tomaba el de todas las Netas Divinas y era un problema porque el llamado era a las 7 de la mañana y Joe ya se había tomado la botella. Una botella son cuatro copas y decía no es nada. Todos sufriendo”, añadió.

Durante la misma entrevista, Yolanda Andrade habló del día que intentó suicidarse con una pistola, pero por fortuna no salió la bala, situación que recuerda como una de las más difíciles porque su hermana fue testigo de ello.

“Mi hermana me vio al momento que abrió la puerta del baño, y yo con la pistola en la boca, ya la había jalado y dije: ‘Ay, Dios Mío’. Fue lo último que vi, la imagen de mi hermana y estuvo muy duro”, agregó a su testimonio.

También te puede interesar:

–Yolanda Andrade recuerda el día que viajó a París para declararle su amor a Verónica Castro: “Aquí estoy, te amo”

–Yolanda Andrade responde a Laura Zapata y revela cuánto dinero le mandaba Thalía para su abuelita

–Pablo Montero explota contra Julio César Chávez tras ofrecerle su ayuda para superar sus adicciones