Aleksander Ceferin respondió a Florentino Pérez y el Real Madrid que la Superliga es inexistente y no se jugará por “miedo”

El presidente de la Unión de Federaciones Europeas (UEFA) Aleksander Ceferin, envió una tajante respuesta al mandatario del Real Madrid y principal impulsor de la Superliga, Florentino Pérez. Durante la octogésima cuarta edición (84) del Congreso de la Asociación internacional de Prensa Deportiva (AIPS), el máximo dirigente la confederación del viejo continente aprovechó la oportunidad y opinó sobre la inciativa que busca reemplazar a la Champions League.

Ceferin se mostró enfático y resaltó lo que ya antes ha comentado sobre el tema. “Para mí la Superliga no existe”, dijo en medio de un diálogo con el presidente de la AIPS, Gianni Merlo, este lunes. “¿Qué el presidente del Real Madrid dice que sigue adelante el proyecto? Creo que llevamos demasiado tiempo en esto. Me contaron lo que dijo y dejó en evidencia su intención de que no se juegue y se cierre todo”.

El presidente la UEFA también se dio la oportunidad de explicar el motivo por el cual considera que la iniciativa del Real Madrid y otros grandes clubes de Europa no tendría éxito: “Todo el modelo europeo tendría que cambiar. No existiría equilibrio porque habría una gran diferencia entre equipos pobres y ricos”.

Lo que generó la Superliga en Ceferin

Horas antes de este Congreso, ya Ceferin había hablado de este tema en una entrevista con un medio de su país natal, Eslovenia, y reveló como vivió las horas posteriores al anuncio de la Superliga. “En ese momento no dormí, comí, ni bebí nada por 48 horas. También recibí llamadas de apoyo y algunas amenazas”. Aunque para el también abogado de profesión, esta idea secundada por Real Madrid, FC Barcelona, Juventus y varios clubes del ‘Big Six’ de la Premier League de Inglatera, no se llevará a cabo “por miedo”.

“Tenemos tres presidentes (Pérez, Laporta y Agnelli) que siguen reivindicando algo por sus egos, pero por otro lado se unieron a la Champions por miedo a que los botaran. Los ingleses no se unirán y no veo una compentencia seria sin la presencia de ellos, que problamente sean los clubes más importantes del fútbol europeo”, argumentó.

Cabe recordar que el pasado fin de semana, Florentino Pérez utilizó parte de su intervención en la Asamblea General del Real Madrid con sus socios para criticar con dureza la gestión de la UEFA en el fútbol del viejo continente y avalar su idea de la necesidad de una Superliga. El máximo mandatario de la casa blanca dejó ver su desacuerdo con el nuevo formato de la Champions League para 2024.

Frases que me quedo de Florentino

"Algo estará haciendo bien EEUU y mal Europa cuando sus clubes importantes tienen más valor y adelantan al Madrid cada año"

"La solución de la Liga para su caída de suscriptores es cobrar más a los pocos que se quedan"

"Uefa va al reves" pic.twitter.com/VFO8P3PxNl— Alberto Pereiro (@AlbertoPereiro) October 2, 2022

¿El motivo? “acelerará la decandecia en el fútbol” por considerarlo un mal modelo de negocios en el que se aumentan los partido entre equipos intrascendentes.

Te puede interesar:

·La Superliga no ha muerto: Joan Laporta asegura que el proyecto sigue vigente y avanzando con la finalidad de salvar al fútbol europeo

·Florentino Pérez manda duro mensaje contra el presidente del PSG: “Hay que recordarle quién es el Real Madrid”

·La FIFA alerta sobre los peligros que la Superliga traería al fútbol

**