¿Halloween adelantado? Rogelio Funes Mori y varias figuras de Rayados de Monterrey se disfrazaron para sorprender a Rodrigo Aguirre

Todo es alegría en Rayados de Monterrey luego de que se consiguiera la clasificación a la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX tras empatar a cero en el último partido de la fase regular ante Pachuca. Resulta ser que Rogelio Funes Mori y varios compañeros decidieron organizar una fiesta para conmemorar el cumpleaños del ariete uruguayo Rodrigo Aguirre, y lo hicieron al mejor estilo de Halloween.

A finales del mes de octubre se acostumbra a celebrar Halloween en varias partes del mundo. Sin embargo, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich optaron por adelantar un poco la festividad y darle la sorpresa al delantero charrúa de 28 años. A través de las redes sociales diversos jugadores compartieron fotos de sus atuendos. Uno de los más destacados fue el Mellizo, quien se apareció vestido como el personaje Joker de la película Escuadron Suicida.

🎃 | ¡Los jugadores de Rayados ya tuvieron la fiesta adelantada de disfraces! 🤠🔵⚪️ pic.twitter.com/n2I5oPS8Ed — Soy Rayado y tengo Aguante (@AguanteRayado) October 2, 2022

Sin camisa, con traje morado, la cara pintada de blanco y cabello verde, el delantero de la selección mexicana no faltó a la cita. Otro de los que destacó a pesar de no ser partícipe en este Apertura por una lesión en las primeras jornadas, fue Joao Rojas, que emuló al mítico personaje de una de las series más vistas de la plafatorma streaming Netflix.

El ecuatoriano vistió un traje de gala con una gabardina gris y una boina del mismo color con el que quiso parecerse a Thomas Shelby, protagonista de la ficción inglesa. Otros jugadores como Arturo González y Jesús Gallardo visitieron de ‘Pennywise’ y ‘Depredador’, respectivamente.

MUY BUENOS DISFRACES



Joao Rojas compartió los outfits de los jugadores de Rayados en una fiesta de disfraces. pic.twitter.com/VEceY7qfoB— Andre Marín (@andremarinpuig) October 3, 2022

¿Y el protagonista de la velada?

El delantero uruguayo y su pareja vistieron disfraces alusivos a la Fórmula 1. Aguirre con un buzo negro y líneas rojas, y Mikaela Huvatt con suéter y falda de la misma temática. El ariete se consagró en este Torneo Apertura al alcanzar la cifra de los 50 partidos en la Liga MX y superar la docena con el conjunto albiazul. View this post on Instagram A post shared by Mikaela Huvatt (@mikaela_huvatt)

