Expresidencia de Rayados de Monterrey admite errores que afectaron al equipo en la Liga MX

La presidencia de Rayados de Monterrey ha admitido que no continuará al mando del equipo regio en los siguientes torneos que vivirá la Liga MX en México. Además, el mismo grupo que fue comandado por Dulio Davino, quien será el que dejará el cargo, también ha reconocido que han realizado errores importantes, de los cuales el equipo desea aprender para así mejorar y no repertir los mismo en venideros compromisos.

“En mi gestión, tuvimos muchos errores. Hablo de tuvimos porque al club no lo maneja solo el presidente, es trabajo de mucha gente. De cada cosa se aprende. No me arrepiento de nada, porque las decisiones que tomamos, sentíamos que eran las mejores para todos; la persona que venga se encontrará con un grupo humano extraordinario, se le hará fácil la transición”, dijo Davino en rueda de prensa.

Además, el mismo directivo explicó que no tiene ningún otro tipo de proyecto entre manos, señalando así que no tiene ningún tipo de acercamiento con tomar la dirección deportiva de la selección mexicana, algo que se dio a conocer hace un tiempo atrás.

“No tuve comunicación con nadie. Respetaron el puesto que yo tenía y tengo que respetar el puesto que hoy está ocupado en la Selección. Tengo que ocuparme en la terminación del torneo, esperar los partidos y después esperar ver qué quiero. No me quita el sueño lo que voy a hacer, me quita el sueño levantar los dos títulos que quedan con Rayados y Rayadas”, apuntó.

Rayados de Monterrey y su panorama en el Apertura 2022 de la Liga MX

El conjunto rayado, se encuentra en la segunda posición del torneo azteca, esto debido a que posee 34 unidades en 16 juegos realizado a lo largo del campeonato. A detalle, podemos ver como es que ha ganado 10 partidos, ha empatado cuartro y solo ha sufrido dos derrotadas.

También te puede interesar

–Desde Puebla hsata Atlas: Nicolás Larcamón podía ser el reemplazo de Diego Cocca de cara al próximo torneo en la Liga MX

–Ricardo ‘Tuca’ Ferreti no sería el reemplazo de Andrés Lillini en los Pumas UNAM de Dani Alves

–Ricardo Cadena lamenta derrota ante Club America, pero coloca todo su esfuerzo en ganar el próximo juego de la Liga MX