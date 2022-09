Desde Puebla hsata Atlas: Nicolás Larcamón podía ser el reemplazo de Diego Cocca de cara al próximo torneo en la Liga MX

Atlas vio como Diego Cocca saldrá de su institución a final de este Apertura 2022, algo que la afición del equipo ya ha agradecido. Sin embargo, ahora el mismo equipo de Guadalajara ya estaría buscando a un nuevo estratega para los venideros torneos dentro de la Liga MX.

Es por ello que surgió gracias a la información dada por el analista de TUDN Marco Cancino, quien enfatizó que la directiva de los rojinegros sondeará al entrenador de La Franja, para así contar con los servicios del entrenador, ese quien también estuvo en la mesa para llegar al Club América antes de la extensión de contrato de Fernando ‘Tano’ Ortiz.

“Me dicen que por ahí, a lo mejor, Atlas comenzará a sondear a un candidatazo y no es el ‘Ruso’ (Zamogilny), es Larcamón”, dijo Marco Cancino en la mesa de Línea de 4. “Tendrán que pagar su cláusula de recisión”, agregó Zamogilny.

La salidad de Diego Cocca fue una decisión en conjunto entre el entrenador y Atlas

Con José Riestra, presidente del equipo rojinegro, el argentino anunció su salida de las filas del club, algo que según sus palabras fue por decisión propia, al igual que todo su cuerpo técnico. Al mismo tiempo, el dirigente rojinegro le dedicó algunas palabras.

“Lo más difícil en la vida es saber cerrar ciclos, hoy se cierra uno de los más exitosos en la historia de la institución, con un cuerpo técnico, una calidez humana impresionante, son ellos los que saben que los ciclos terminan, reconocen que la institución necesita un cambio para poder ir a los objetivos que se presentan”, manifestó Riestra.

“También sensaciones encontradas, momento difícil, saber desde lo mental, lo celebrar, a este proyecto que le pusimos el corazón, el alma, el cuerpo necesita un cambio, hay que dar un paso al costado para que esto siga creciendo.

“Me interesa dejar en claro que no me interesa otro proyecto, no es por cansancio sino porque estamos convencidos que para el proyecto futbolístico es mejor renovar, es parte de la vida, nada es para siempre, nos sentimos orgullosos, nos parece un buen momento y cerrarlo de esta manera, para mí es muy importante”, puntializó el estratega argentino.

