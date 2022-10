Thalia le habría negado un autógrafo a esta actriz Jessica Segura

Thalía es una de las celebridades mexicanas más queridas por su público, su talento y carisma es reconocido entre sus fans, quienes jamás se han pronunciado ante algún posible desplante la cantante.

Sin embargo, Thalía nos siempre ha sido la más complaciente con sus fans, pues de según una anécdota compartida por la actriz Jessica Segura, la cantante de ‘Arrasando’ se negó a darle un autógrafo.

Fue en el programa ‘Envinadas’ en el cual, Jessica Segura reveló a Mariana Botas, Daniela Luján y a Yurem, que el primer autógrafo que pidió en su vida fue a Thalía, pero la cantante no se lo dio.

Ante esta declaración, sus compañeras reaccionaron con asombro, asegurando que no podrían creerlo porque “Thalia es buena onda”.

“Ya no les dije a quien le pedí mi primer autógrafo, fue a Thalía, pero no me lo dieron, fue la primera vez que me abrieron […] yo creo que estaba cansada o llegaba del corte a comer, no sé qué pasó”, dijo Jessica.

La actriz y conductora relató que ella era tan fan de Thalíaque cuando se la encontró en el Foro 2 de Televisa, donde ella grababa una telenovela, corrió hacia ella para no perderla, le pidió el autógrafo, pero para su sorpresa, Thalía simplemente le volteó la cara y siguió su camino.

