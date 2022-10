Andrés Lillini cierra la puerta en Pumas UNAM y explica que no necesitan refuerzos para el Clausura 2023 de la Liga MX

Pumas UNAM se quedó fuera de acción al no lograr un cupo para la Liguilla, ni para su participación en el Repechaje, algo que muchos hinchas pueden decir que es culpa de los jugadores y la poca cantidad de elementos disponibles para Andrés Lillini, entrenador del equipo universitario.

Sin embargo, el estratega consideró que de cara al futuro el conjunto no necesita reforzarse de cara al Clausura 2023, pues enfatizó que desde su punto de vista las filas del cuadro auriazul lo hizo bien a lo largo de la presente campaña.

“No. No, creo que lo hicimos bien. No, no creo”, dijo el estratega cuando se le preguntó sobre posibles refuerzos y quien ya estaría buscando nuevos planes para la pretemporada del próximo torneo.

Por otro lado, el mismo entrenador explicó que no ha hablado sobre su continuidad dentro del conjunto, pues quedar fuera del campeonato no le daría muchas razones para seguir al mando de Pumas. Sin embargo, explicó que aún tiene contrato vigente con la institución y que no ha hablado sobre ello con la directiva.

“No sé, nadie me dijo nada. Tengo contrato firmado por un año más”. Diego Aguirre

Por otro lado, también habló sobre los rumores que lo colocan al mando de Atlas, equipo que quedó sin entrenador tras la salida de Diego Cocca y su bicampeonato.

“No creo que sea, son rumores siempre que pasa. Agradezco enormemente, pero no creo que sea en estos momentos estar pensando en eso, solamente vinimos a armar la pretemporada con el cuerpo técnico. Con Pepe hace mucho que no hablo, desde la semifinal que nos ganaron Atlas no lo veo”.

