El dueño de Facebook, Mark Zuckerberg es fuertemente repudiado por un capricho que habría perjudicado a los fanáticos de la UFC

Con una fortuna de $89.000 millones de dólares, según, la revista Forbes. El CEO de Facebook, Mark Zuckerbeg fue fuertemente criticado por supuestamente haber comprado la totalidad de las entradas del evento UFC Vegas 61, que se celebró en la primera semana de este mes, específicamente el 1 de octubre. Antes de los combates, se conoció que no habría venta de boletos, ni presencia de los medios de comunicación. La asistencia del magnate y su esposa, Priscilla Chan (aficionada a este deporte) fue confirmada gracias a las fotografías en la cuenta oficial de Twitter de la UFC.

Zuck is all of us during these incredible #UFCVegas61 fights 😁 pic.twitter.com/zsn3Be43N5 — UFC (@ufc) October 2, 2022

A través de las redes sociales circularon videos donde se ve a Chan ser protagonista del espectáculo mientras estaba sentada al lado de Zuckerberg en la primera fila. Todo gracias a las reacciones que tuvo al ver de cerca la violencia del combate entre el brasileño Raoni Barcelos y el norteamericano Trevin Jones. En el material audiovisual se logra percibir cómo se inclina hacia atrás y se tapa la cara en una clara señal de horror por lo que sucedía en el octágono.

Reacciones desfavorables contra el magnate

La acción de Zuckerberg de alquilar el evento para él, su esposa y amigos, fue confirmado por la peleadorea Mackenzie Dern en rueda de prensa. “Sé que Mark alquiló todo y estará allí”.

Aunque posteriormente esta afirmación sería desmentida por el presidente de la UFC, Dana White. “Zuckerberg no alquiló el UFC Apex, son tonterías”, escribió en su cuenta de Twitter. Mark Zuckerberg did NOT rent out the UFC Apex. That’s total bullshit. https://t.co/VbdFATcltd— danawhite (@danawhite) September 29, 2022

El alud de críticas por parte de peleadores de la UFC fue constante en redes sociales y algunos como Al Iaquinta aseguraron que “lo mejor de los eventos de UFC es ver cómo el público se vuelve loco”, escribió para luego etiquetar al CEO de Facebook en un tuit y preguntarle si de verdad alquiló UFC Apex. The best part about the ufc events live is the crowd going nutso like stay home bro wtf— Al Iaquinta🗽 (@ALIAQUINTA) October 2, 2022 Did @MarkZuckerman really rent out the apex himself?— Al Iaquinta🗽 (@ALIAQUINTA) October 2, 2022

Por su parte, desde el retiro, el luchador Nathan Quarry se sumó al debate con un irónico mensaje. “Quién de nosotros no se ha comprado un estadio entero para ver cómo los luchadores se pelean sin que las masas sucias le molesten”, puso en respuesta a una publicación de la UFC donde se ve al multimillonario de fondo en la fotografía. Yes, who of us hasn’t bought out an entire arena to watch athletes bludgeon themselves while we can’t be bothered to be among the unwashed masses?

I’d say for most of us the lap of luxury involves buying brown mustard. https://t.co/nfxK0WhjaJ— Nathan Quarry (@NateRockQuarry) October 2, 2022

La UFC llegó a Estados Unidos proveniente de Brasil en 1993 cuando un 12 de noviembre en Denver, Colorado, se realizó el primer evento de Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés).

