“El formato de la Liga MX me parece una basura”: Mister Chip ataca la organización del fútbol mexicano 

El modelo del fútbol mexicano es algo atípico a comparación del fútbol de Europa. La popular Liguilla es un formato que está siendo muy criticado en las últimas semanas. Miguel Herrera ya venía asomando su disconformidad por la forma en que se definía el balompié azteca. A las críticas sobre esta fase de la Liga MX, se sumó el popular Mister Chip, estadista y analista de ESPN.

Una de las principales críticas de Alexis Martín Tamayo, nombre de Mister Chip, es que un club que haya quedado en los puestos bajos de la tabla tenga la oportunidad de salir campeón por una fase cara a cara en la que podría sacar al conjunto más regular de todo el torneo.

“Lo he dicho muchas veces y me ha tocado que la gente se enfade conmigo en redes, pero es mi percepción. El formato de la Liga MX no me gusta, me parece una basura. No entiendo que un campeonato en el que se debe premiar la regularidad exista eso de la Liguilla (…) No es posible que un equipo acabe 12° y quede campeón o llegue a la Final, o que el América hace poco batió todos los récords y se quedó afuera en Liguilla por el gol de visitante, por Dios”, sentenció Mister Chip en una entrevista con Werevertumorro.

La mediocridad y debilidad mental del fútbol mexicano

Alexis Martín Tamayo fue muy crítico con la forma en la que se desarrolla el fútbol azteca. Hay grandes posibilidades de inscribir su nombre en la siguiente fase del torneo. El club Necaxa pudo clasificar al repechaje a pesar de haber perdido en ocho ocasiones y solo haber ganado cinco partidos. Este tipo de facilidades perjudican al desarrollo del fútbol mexicano, según Mister Chip.

“Este formato fomenta la mediocridad, la vagancia y la debilidad mental del jugador mexicano. Estás en un torneo que dura solo cinco meses y en realidad solo importa el último mes, promueve la mediocridad y la mentalidad de que solo lo último vale“, añadió. View this post on Instagram A post shared by LIGA BBVA MX (@ligabbvamx)

