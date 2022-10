El peor octubre 2022: los signos del zodiaco que lo sufrirán

Los movimientos planetarios que ocurrirán en octubre no serán cómodos para algunos signos del zodiaco, quienes experimentarán uno de los peores meses del año. Sin embargo, no deben escandalizarse pues, a pesar del panorama desastroso, al final del camino habrá un renacer maravilloso, de acuerdo con predicciones astrológicas.

Cuando hablamos de un mal periodo, desde el punto de vista astral, no significa que se recibirán malas noticias, sino una tensión planetaria que hace sentir presionados a los signos más afectados. Es como si los obligaran a hacer algo que no desean, pero es por su bien.

Los eventos astrológicos protagonistas que complicarán la vida de estos signos son: la sombra post-retrógrada de Mercurio (que acabará hasta el 16 de octubre), la luna llena en Aries del 9 de octubre, el inicio de la temporada de Escorpio el 23 y el retrógrado de Marte para el 30 de este mes, principalmente.

Así, quienes tengan como signo solar o ascendente Tauro, Sagitario, Acuario y Piscis vivirán momentos de estrés en octubre y desde StyleCaster.com nos dicen por qué.

Los astros obligarán a Tauro a llegar al fondo de las cosas que lo afectan, principalmente, en el ámbito profesional. Debe entender que es distinto ser productivo a un adicto al trabajo, por lo que la tarea es encontrar el equilibrio. Los astros le recuerdan que es importante tomar descansos para organizarse mejor.

Por otra parte, el drama se hará presente en tus relaciones. El universo te obligará a separarte, aunque sea momentáneamente, de las personas que no están alineadas con tus intereses personales.

Es posible que te sientas sensible, algo que no es habitual en tu signo, por lo que es probable que prefieras pasar tiempo a solas. Sin embargo, esconderte del mundo no tiene por qué ser malo, puedes aprovechar este momento para encontrarte a ti mismo y conectarte con tu alma en un nivel más profundo.

Además, podrías sentir frustración en tus relaciones y no podrás responder tan fácilmente ante momentos difíciles porque tus emociones estarán al límite, pero puedes aprovechar esta energía para trabajar en metas conjuntas.

Durante el año, te has sentido obligado a reconocer en quién te estas convirtiendo y ese viaje, un poco incómodo, aún no termina. Octubre hará que des un paso atrás y veas nuevamente el panorama general de las cosas. Cambios inesperados en tu carrera se presentarán y si bien no son lo que esperabas, te ayudarán a comprender la persona en quien te estas convirtiendo y hacia dónde deseas caminar.

Los primeros días de octubre serán emocionalmente intensos, pero te ayudarán a entender cómo te adaptas a los cambios y qué tan receptivo eres a ellos. Ahora es el momento de liberar por completo lo que hace tiempo debiste haber superado.

La buena noticia es que los astros te darán la fuerza para aceptarte a ti mismo y cultivar tu amor propio, lo que significará que ya no necesitarás cumplir con las expectativas de terceros, sino meramente personales.

Te puede interesar:

– 3 signos del zodiaco recibirán buenas noticias en el amor y dinero próximamente

– Conoce cuándo será la luna llena de octubre 2022 y prepárate para recibirla

– Octubre será el mejor mes del 2022 para 3 signos del zodiaco