Los latinos son la fuerza que ayuda a avanzar a Estados Unidos

Para seguir celebrando el Mes de la Herencia Hispana, este martes 4 de octubre habrá una presentación en la ciudad de South Gate con invitados de honor considerados un digno ejemplo para representar a latinos en Estados Unidos.

El panel que será liderado por el presidente de la Asamblea de California, Anthony Rendón, contará con la presencia del astronauta José Hernández, el comentarista deportivo de los Dodgers Jaime Jarrín y Ana Valdez, directora ejecutiva de Latino Donor Collaborative (LDC), una organización dedicada a remodelar la percepción de los latinos como parte de la sociedad estadounidense.

En el panel se hablará del reporte recientemente publicado, “2022 LDC U.S. Latino GDP Report” que demuestra las contribuciones económicas de los latinos en Estados Unidos.

Valdez, quien recientemente fue nombrada una de las latinas más poderosas de Estados Unidos por la Asociación de Profesionales Latinos de América (ALPFA), dijo que los datos más recientes del año 2020, a los cuales se refiere el reporte, demostraron que los latinos contribuyen con 2.8 trillones al Producto Interno Bruto (GDP).

“Si los latinos de Estados Unidos fuéramos una economía sola, seríamos el quinto país más grande del mundo arriba de Inglaterra, India, Canadá, Francia, Rusia y una buena cantidad de otros países”, explicó Valdez.

Añadió que la información no solamente es importante por el lado de la economía y los negocios, pero también por lo que representan los latinos en el país.

“Saber estos datos me hace sentir que tengo una identidad fuerte, me hace sentir exactamente ahora con números lo que vale nuestra comunidad”, aseveró la directora de origen mexicano. “Antes sabía que valíamos mucho pero ahora con estos datos sabemos que el país no hubiera salido de esta crisis de la pandemia sin nosotros. Pese a que no tenemos la representación que merecemos de todas maneras somos indispensables”.

La economía de los latinos se refleja no solamente en las primeras generaciones que llegan a trabajar para sacar a sus familias adelante, pero también se demuestra con las generaciones venideras al demostrar que están laborando en mejores empleos con mejores salarios.

Por esta razón, Valdez dijo que es importante que los latinos hagan valer su voz y cambiar la perspectiva de mitos.

“Quienes dicen que los latinos son flojos. No. Somos de hecho los más productivos. En vez de decir que los latinos somos criminales. No. Nosotros de hecho tenemos uno de los niveles de criminalidad más bajos”, dijo Valdez.

Ana Valdez (c) con el senador Alex Padilla y el abogado y político Al Cardenas. (Suministrada)

Según el reporte, en los últimos ocho años, los latinos han fundado el 52% de todos los negocios cuando en realidad solo representan el 19% de la población en Estados Unidos.

Esto incluye no solo pequeños negocios pero también a los más grandes relacionados con tecnología, medicina, distribución y bienes raíces entre otras.

“El problema es que nadie habla de eso. Los medios solamente hablan de temas de narcos, pero les dan la suficiente publicación a estos latinos exitosos”, dijo Valdez.

Campaña ‘Let’sGet Loud’

Valdez explicó que la campaña “Let’s Get Loud” (Hagamos Ruido) anima a los latinos a que no se intimiden ni se queden callados y hagan valer su voz en las próximas elecciones de medio término, este 8 de noviembre.

Explicó que los votantes no deben quedarse cómodos, pero deben aprender a pedir y a demandar lo que se merecen frente a sus representantes políticos.

“Nuestro voto es nuestra voz política. No te puedes quejar si puedes votar y no lo hiciste”, dijo Valdez.

Recalcó que otro poder que tienen los latinos, aunque no sean votantes, es el poder de su bolsillo. Enfatizó que aquellas compañías que no representan de forma adecuada a los latinos no deberían de recibir su dinero para sus productos.

“Si vemos marcas que nos hacen invisibles no las compremos, si vemos shows en donde no existimos o nos representan de mala manera tampoco paguemos boleto ni suscripción. Usar el poder de nuestra bolsa es de lo más importante”, dijo Valdez.

Llegando a la comunidad

El asambleísta Rendón dijo en un comunicado que el orgullo latino viene acompañado de la creatividad, el espíritu pionero y la resiliencia.

“Creo que esas cualidades están ejemplificadas por los panelistas que estamos reuniendo”, dijo Rendón aseverando que esta es una forma de que la comunidad conozca en persona a los modelos a seguir.

Añadió que cuando él ve las ciudades que representa puede notar el orgullo de los latinos que va más allá de la cultura, el idioma y el origen nacional.

“Arriba y abajo de cada bulevar, puedo ver la creatividad empresarial y la fuerza empresarial que residen aquí. Hay poder económico en nuestra comunidad latina”, dijo Rendón. “Lo mismo es cierto para los latinos en todo California. Los números lo respaldan y es hora de que obtenga más reconocimiento”.

El evento de la contribución de los latinos en la parte económica y cultural se llevará a cabo este martes 4 de octubre en el South Gate Municipal Auditorium localizado en el 4900 Southern Ave en South Gate comenzando a las 5:30 de la tarde. El evento abrirá con la presentación de la banda de mariachi estudiantil de la escuela Legacy V.A.P.A. High School y un espectáculo de danza a cargo de un grupo folklórico local.

Los estudiantes y residentes de la comunidad son invitados al evento que será gratuito.