Vendedores hispanos del “swap meet” Tropical Plaza Mall de Westlake, en incertidumbre después de recibir órdenes de desalojo

Decenas de vendedores hispanos del “swap meet” Tropical Plaza Mall, en el distrito de Westlake, están en incertidumbre por su futuro después de recibir órdenes para desalojar sus locales esta semana.

Más de 20 propietarios de 27 puestos comerciales aseguraron estar bastante preocupados y frustrados al no saber qué sucederá, dónde van a vivir y en qué sitio van a continuar con sus ventas debido a la actual situación.

“La verdad es que no tenemos a dónde ir, y nos sentimos bien frustrados porque de la noche a la mañana quieren destruir aquí y no nos avisan como debe de ser”, expresó la vendedora en Tropicana Plaza Mall, Lizbeth Miranda.

Los más de 20 dueños de locales en el “swap meet” recibieron un escrito en el que se les pide desalojar en 3 días.

La mayoría de los comerciantes tienen sus ventas en el Tropical Plaza Mall como única fuente de ingresos para mantener a sus respectivas familias.

Sin embargo, el escrito no va dirigida al actual manejador del “swap meet”, Carlos Cabrera, quien aseguró que intentó buscar ayuda por parte del propietario del establecimiento en el inicio de la pandemia.

“Le dije: ‘Fui a pedirte la ayuda de que la gente se me estaba muriendo y no estaba pagando la renta por la pandemia. El dueño luego vino y me maltrató a mí y me dijo ‘tú ya no eres nada aquí'”, expresó Cabrera.

La carta de desalojo va dirigida a Arturo Ramírez, quien falleció, pero fue la persona que estuvo manejando el centro comercial durante meses.

“Me quisieron quitar el ‘swap meet’ a mí, y según el otro iba a pagar el ‘swap meet’, pero no lo pagó; se murió, y yo no tengo nada que ver en eso”, agregó Cabrera.

Los vendedores aseguraron que han pagado sus respectivas rentas, pero el dinero nunca llegó a Elías Shokrian, dueño del Tropical Plaza Mall.

