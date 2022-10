VIDEO: Pablo Lyle es esposado y llevado a la cárcel, donde podría pasar entre 9 y 15 años

La tarde de este 4 de octubre Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años que murió debido a las lesiones cerebrales causadas por un golpe que le propinó el actor mexicano durante un incidente de tránsito en las calles de Miami, Florida, en marzo de 2019.

Durante la última audiencia celebrada este martes, el jurado determinó que Lyle, de 35 años, es culpable de la muerte del hombre de origen cubano, veredicto al que llegaron luego de analizar minuciosamente todas las evidencias legales, por lo que será el próximo 26 de octubre cuando se dé a conocer la sentencia, misma que podría llegar a ser de 9 a 15 años de prisión, según lo explicó la abogada Sandra Hoyos para el programa ‘Al Rojo Vivo’ de Telemundo.

Minutos después de darse a conocer la conclusión del jurado, los abogados del actor solicitaron a la jueza Marisa Tinkler Méndez que fuera dejado nuevamente en arresto domiciliario por lo menos hasta que se diera a conocer la sentencia definitiva, petición que fue negada.

“Estamos viendo el pedido de que Pablo sea encarcelado inmediatamente. Estoy escuchando el la corte la plegaria de sus abogados pidiendo que por favor, lo dejen en libertad hasta que llegue el reporte de sentencia que va a suceder en la semana del 26 de octubre. Eso es un reporte que prepara la persona que determina cuántos años debe de llevar de sentencia, ya dijeron que lo mínimo son 9.5 y 15 años y ese reporte se espera el 26 de octubre, explicó la ex´perta en leyes.

Tras notificarle que tendría que ser llevado en custodia de inmediato, el actor de la película “Mirreyes vs Godínez” se despidió con un gran abrazo de todos los familiares que lo acompañaron, así como Ana Araujo, quien le dio un beso antes de que le colocaran las esposas para llevarlo a la prisión, momento que se convirtió en uno de los más difíciles todos para los presentes. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Por ahora solo resta esperar al próximo 26 de octubre cuando inicie la siguiente fase del caso cuando se podrá conocer la sentencia de Pablo Lyle, ya que todavía se desconoce si tomarán en cuenta los tres años y medio en que estuvo bajo arresto domiciliario en Miami.

