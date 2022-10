Autoridades piden a las personas que no bajen la guardia ante el covid-19

Hace dos semanas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la pandemia del Covid-19 se ha terminado, pero autoridades de salud a nivel nacional y local continúan advirtiendo a las personas a no bajar la guardia.

Principalmente en estas fechas que están por comenzar los días más cortos, el frío que mantiene a las personas en casa y los días feriados y celebraciones de fin de año que reúne a múltiples familias.

El departamento de salud pública (DPH) del condado de Los Ángeles indicó el martes que pese a las disminuciones de contagios, la variante Ómicron sigue representando el 100% de las muestras secuenciadas del condado y la sub variante BA.5 de Ómicron sigue siendo la sub variante predominante.

El DPH añadió que en la semana que finalizó el 10 de septiembre, el 93% de todos los especímenes secuenciados fueron de la sub variante BA.5, de la misma forma que las dos semanas anteriores.

En la Región 9, que incluye California, Arizona, Nevada, Hawái y todo el territorio de Estados Unidos en el Océano Pacífico, se estima que la sub variante BA.5 representa alrededor del 91% de los especímenes secuenciados durante la semana que terminó el 24 de septiembre.

La directora del DPH, Barbara Ferrer, expresó que con el inicio del otoño y la planificación de reuniones y días festivos, todas las personas deben prepararse para la posibilidad de que pueda haber una transmisión significativa tanto de influenza como del Covid-19.

“Esto se debe a que las personas pasan más tiempo en el interior, donde el virus respiratorio puede acumularse y pasar más fácilmente de una persona a otra, y a que el clima más frío permite que las partículas del virus de la gripe y el SARS-CoV-2 permanezcan más tiempo en el aire y viajen más lejos, lo que podría infectar las vías respiratorias de quienes tienen las defensas bajas”, dijo Ferrer.

Por su parte, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal asesor médico del presidente Biden, dijo que él no puede asegurar que el fin del Covid-19 ha llegado, ya que cuando se habla de una pandemia de esta naturaleza, hay múltiples olas y picos en la evolución del brote y han aparecido nuevas variantes.

“En términos relativos, es menos, pero todavía está en un nivel en el que he dicho en público que no me siento cómodo con tener de 300 a 400 muertes por día”, dijo Fauci el martes en entrevista con medios de comunicación. “Creo que sería un poco arrogante decir de repente ‘Hemos terminado por completo [con la pandemia]’, porque recuerden, íbamos en la dirección correcta en el verano de 2021 y luego llegó Delta. Luego en el invierno en noviembre y diciembre de 2021, llegó Ómicron y desde entonces, hemos tenido varios sub linajes de Ómicron”.

También recalcó que con los meses de invierno existe el riesgo de un repunte de las enfermedades respiratorias, como mencionó Ferrer.

“A pesar de que BA5 sigue siendo la variante que es la dominante, tiene el avance de una variante de sublinajes como BA4.6”, dijo Fauci. “Todavía no tenemos mucho de la BA 2.75.2, pero hay otros países que sí lo tienen”.

Las vacunas salvan

Para prevenir malos momentos durante las fechas de otoño y de fin de año, las autoridades de salud recomiendan a las personas que se vacunen, principalmente ahora que ya está disponible la vacuna más poderosa que protege contra la variante circulante predominante, la BA5.

Ferrer agregó que los riesgos son elevados para las personas mayores de edad, para aquellos con condiciones de salud preexistentes, quienes están más expuestos y para quienes no están vacunados.

“Mientras nos preparamos para las próximas fiestas, una estrategia para reducir el riesgo de que las personas más vulnerables tengan malos resultados en caso de que se infecten es que todos, incluyendo aquellos con menor riesgo, reciban pronto el refuerzo bivalente de otoño contra el Covid y la vacuna contra la gripe”, recalcó Ferrer. “Esto se debe a que las personas con menor riesgo, incluyendo los niños, pueden transmitir fácilmente, tanto la gripe como el Covid, a las personas más vulnerables”.

Para el martes se reportaron 1,682 nuevos casos positivos en el condado de Los Ángeles. Se cree que el número podría ser mucho mayor debido a que las pruebas realizadas en casa no son contadas.

Adicionalmente se reportaron 6 nuevas muertes, todos mayores de 50 años.

De las seis muertes recientemente reportadas, cinco tenían condiciones de salud subyacentes. Hasta la fecha, el número total de muertes en el condado de Los Ángeles es de 33,603.