Hugo Sánchez fustigó una vez más al “Tata” Martino y reveló que sería capaz de quitarle el puesto a 45 días del Mundial de Qatar 2022

Hugo Sánchez es una de las figuras más emblemáticas del fútbol mexicano gracias a su destacada trayectoria como jugador. El exdelantero ha sido uno de los más críticos del proceso de Gerardo “Tata” Martino al frente del combinado nacional. Ahora, la leyenda azteca se fue lanza en ristre contra el DT por las dudas que ha generado en los últimos meses con el Tri y los malos resultados.

Fue en la cadena ESPN, para la cual trabaja, donde Hugo manifestó que si despiden a Martino a 45 días del Mundial de Qatar 2022 que se disputará en noviembre, él sería capaz de asumir el reto en caso de ser llamado. “Si me llaman y me dicen que lo sacan, yo tomo la selección a 45 días de la Copa del Mundo, pero no es cuestión mía”, dijo en un debate sobre el equipo nacional luego de ser cuestionado ante un hipotético regreso.

El entrenador argentino está siendo cuestionado desde distintos flancos de la opinión pública por los malos resultados en los recientes encuentros amistosos, la baja calidad de juego colectivo, ofensivo y defensivo; y algunas decisiones técnicas en cuanto a la convocatoria.

¿Martino enemigo número 1?

Hugo Sánchez ha sido uno de sus más duros detractores y cada vez que tuvo oportunidad para criticar a Martino valiéndose de su rol de panelista en ESPN y leyenda del fútbol mexicano, no la desaprovechó. En la última fecha FIFA previa al máximo certamen del balompié, la selección sufrió una dolorosa derrota ante su similar de Colombia (2-3) tras ir dos tantos arriba. Esto causó una gran indignación en los aficionados y un mar de críticas.

Por supuesto, Sánchez no faltó a aquel aquelarre de opiniones adversas hacia el proceso del “Tata” e incluso mostró molestia por la forma en la que el estratega ofrece sus ruedas de prensa. Para ese momento, el ex del Real Madrid dijo “lamentar profundamente que Martino fuese entrenador de la selección nacional”.

“No me gusta que un entrenador que no sea mexicano, esté en la selección. Me encantaría que Víctor Manuel Vucetich (DT de Rayados de Monterrey) sea el seleccionador de México para Qatar 2022. Y si no, Miguel Herrera. Y si no, sería yo”, añadió.

