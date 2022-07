“Me da pena su mentalidad, es pequeñita”: Hugo Sánchez tunde a Jurgen Damm por poner al América por encima de clubes europeos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hugo Sánchez criticó fuertemente a Jurgen Damm por las declaraciones que brindó recientemente, en las que puso al América por encima de cualquier club europeo.

Luego de que el exjugador de Tigres declarara: “Mi sueño es vestir la camiseta del América y otra cosa es secundario. Llegar al América es un sueño cumplido. Europa y otro tipo de cosas no se comparan a estar en este club”, el ahora comentarista de ESPN dio su punto de vista en torno al tema, con la autoridad que le da haber triunfado en Europa y haber jugado en América.

“Me da pena. No me gusta decirlo, pero me da pena la mentalidad que demuestra. No hay comparación de jugar en Europa. Jugar en América es bueno, yo estuve, pero en mis últimos años y me pagaban más”, dijo “Hugol” en el programa Fútbol Picante.

“Eso métetelo en la cabeza, pero no digas que no se compara ir a Europa con jugar en el América. Esa es mentalidad pequeñita”, complementó.

“Es mentalidad pequeñita”. @hugosanchez_9 opina sobre las declaraciones de Damm 👀🔥https://t.co/P0K8UCuFoi — Futbol Picante (@futpicante) July 20, 2022

El panelista del programa de la cadena deportiva, con toda su experiencia en la cancha y al frente de los micrófonos, también expresó lo que el jugador pudo decir para no dar cabida a críticas.

“Me hubiera gustado más escuchar a Jürgen diciendo: ‘voy a jugar en este equipo exitoso, porque quiero ganar la oportunidad de jugar en Europa y triunfar. No quiero amargarme la vida sabiendo que no he triunfado en Europa. Tengo cualidades para triunfar en Europa’”, concluyó.

Lo de Hugo Sánchez es de-mo-le-dor. Lo dice un auténtico triunfador de mentalidad probada. Le dan "pena" las palabras de Jürgen Damm, porque eso habla de una "mentalidad chiquita". Nadie puede cuestionar al 'Pentapichichi'. Nadie. @ESPNmx— René Tovar (@Rene_Tovar) July 20, 2022

Cabe recordar que, desde que llegó al nido, Jurgen Damm no se ha cansado de enaltecer la grandeza de América, besando su escudo, diciendo que sacrificó millones de dólares para cumplir su sueño de jugar con los de Coapa y ahora poniéndolo por encima de los clubes del Viejo Continente.

En lo deportivo, el extremo no ha tenido mucha actividad con los emplumados, ya que no ha sido titular en ningún encuentro y apenas suma 32 minutos disputados de 270 posibles. Hasta el momento no ha anotado ni asistido.

