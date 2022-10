Trump y el gran desorden que dejó en documento clasificados del FBI y otros registros de gobierno

El desorden en los documentos clasificados del FBI y otros registros gubernamentales al final de la presidencia de Donald Trump era tan grande que, incluso un año después, el Departamento de Justicia envió una carta a los legisladores indicándoles que aún no podía decir cuáles de los documentos eran los clasificados.



De acuerdo con ABC News, los documentos provienen de la investigación del FBI en 2016 que buscaba los presuntos nexos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump.



La noche previa a dejar la Casa Blanca, el expresidente intentó hacer públicos los documentos, por lo que emitió un memorando de “desclasificación” y se reunió en secreto con el escritor conservador John Solomon, a quien se le permitió revisar los documentos, le dijo a ABC News Solomon.

No obstante, para gran frustración del magnate y sus aliados políticos, por razones que no están claras, ninguno de los documentos se publicó de forma oficial y ayer el Departamento de Justicia indicó que aún trabaja para determinar qué documentos se pueden divulgar.

La Casa Blanca no estaba segura de lo que debería revelarse,

“[El] Departamento de Justicia ha fallado en desclasificar una sola página”, se quejaron los senadores Charles Grassley, republicano por Iowa, y Ron Johnson, republicano por Wisconsin, ante el fiscal general en febrero.

Aún sigue siendo un misterio gran parte de lo que sucedió con los documentos en los últimos días de Trump al mando, y desde entonces, sigue sin resolverse debido a que los funcionarios gubernamentales actuales y anteriores involucrados se han negado a hablar al respecto.

Con solo unas semanas como presidente, Trump “exigió” que los “documentos clave” -aún clasificados por el FBI y el Departamento de Justicia- “sean llevados a la Casa Blanca” para que puedan ser “ingresados en el registro público de una vez por todas”, escribió Mark Meadows, exjefe del gabinete de Trump, en una memoria publicada el año pasado.

El 30 de diciembre de 2020, el Departamento de Justicia entregó una carpeta llena de notas internas, memorandos, correos electrónicos y otros registros.

La Casa Blanca no estaba segura de lo que debería revelarse, por lo que el equipo del magnate le pidió a un grupo de empleados republicanos en el Comité de Inteligencia de la Cámara que hicieran recomendaciones, informó a ABC News una fuente del Congreso sobre la solicitud.

“[Es] un pie y medio de documentos, casi todo lo que el FBI había dejado fuera de la vista del público”, dijo Solomon en una entrevista con un sitio web de derecha el 1 de enero. del 14 de enero de 2021, prediciendo que los documentos podrían “hacerse públicos mañana mismo”.

En la Casa Blanca temían que algo le sucediera…

Pero el FBI se opuso a “cualquier” publicación, decía el memorando de “desclasificación” de Trump.

Alrededor de las 7 p.m. ET en su último día completo en el cargo, el 1 de enero. 19 de 2021, Trump emitió formalmente su memorando de “desclasificación” con respecto a esos documentos, el mismo día en que Salomón supuestamente se reunió con él.

“Tuve una breve entrevista con el presidente Trump en la que me dijo inequívocamente que había firmado la orden para completar la [desclasificación] y que recibiría un conjunto de documentos desclasificados para publicarlos en línea para el público”, expresó Solomon la semana pasada en una entrevista con ABC News.

“Más tarde ese mismo día, se me permitió, en dos ocasiones, revisar brevemente una pila de documentos que me dijeron que eran los documentos desclasificados. No se me permitió conservar los documentos en ningún momento, pero me dijeron que obtendría una copia completa”.

Poco después de las 9 p.m. ET de ese día, Solomon apareció en Fox News y dijo que había “revisado todos los documentos al menos una vez”.

Varias personas en la Casa Blanca “temían que algo le sucediera al lote más grande”, por lo que tomaron medidas para llevar al menos “algunos de los documentos” explicó el escritor dijo en una entrevista separada en Newsmax TV el mes pasado.

En la mañana de enero El 20 de enero de 2021, cuando faltaban solo dos horas para que Joe Biden se convirtiera en presidente, Meadows se encontró corriendo hacia la Casa Blanca para recuperar al menos algunos de los documentos, recordó en su libro.

Y en un memorando al entonces fiscal general interino Jeffrey Rosen esa mañana, Meadows dijo que devolvería “la mayor parte de la carpeta” al Departamento de Justicia.

Solomon ha denunciado la investigación del FBI como la “criminalización de una disputa de registros”.

Tras el allanamiento del 8 de agosto en Mar-a-Lago, realizado por el FBI, el Departamento de Justicia indicó que cientos de documentos marcados como clasificados, incluidos muchos marcados como “alto secreto”, se mantuvieron en lugares inseguros en la propiedad de Trump luego de que éste dejara el cargo.

Mientras que un tribunal federal de apelaciones señaló recientemente que, con respecto a los documentos encontrados durante la redada, el expresidente no ha brindado evidencia de que ninguno de estos registros haya sido desclasificado.

Con información de ABC

