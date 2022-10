Ted Cruz admitió que 100 senadores sabían que Trump era culpable de su primer juicio político

El libro ‘Unchecked: The Untold Story Behind the Congress’s Botched Impeachments of Donald Trump’ de Rachael Bade de POLITICO y Karoun Demirjian de The Washington Post revela que los senadores republicanos estuvieron involucrados en orquestar la defensa del entonces presidente Donald Trump en su primer juicio político, pese a que sabían que era un hombre corrupto.



En el extracto del libro que fue publicado por HuffPost y que saldrá a la venta el próximo 18 de octubre, las autoras ofrecen una mirada entre bastidores a los esfuerzos fallidos para sacar a Trump del poder político.



En el libro escriben que durante el primer juicio de Trump por una llamada telefónica “quid pro quo” al presidente de Ucrania, Volodymy Zelenskyy, en busca de suciedad sobre Joe Biden antes de las elecciones presidenciales de 2020, los senadores republicanos lucharon sobre la estrategia y peleó por una propuesta del abogado Alan Dershowitz.



De acuerdo con el medio antes citado, “el exprofesor de derecho Alan Dershowitz, abogado de Trump, llegó a argumentar ante todo el Senado que Trump podría haber hecho lo que quisiera para ser reelegido si creyera que su propia reelección sería en el interés público, una reivindicación radical del poder ejecutivo”, una propuesta “que alarmó a varios senadores republicanos que se sentaron en la cámara durante semanas como ‘jurados’ en el juicio político”.

“Estamos JODIDOS. ¡Estamos JODIDOS!” .

Luego de que el senador Roy Blunt (R-MO) insistiera en que el equipo legal de Trump tenía que despedir a Dershowitz, Ted Cruz sugirió que era hora de cambiar de táctica mientras advertía a sus colegas que existía una creencia universal en el Senado de que Trump era culpable.



“De cien senadores, no tienen ninguno que les crea que no hubo quid pro quo. Ninguno. No hay uno solo”, supuestamente dijo Cruz.



El senador Lindsey Graham (RS.C.) también se enfureció con el equipo legal de Trump después de que fallaron en responder a la pregunta de un senador sobre llamar a nuevos testigos: “Estamos JODIDOS. ¡Estamos JODIDOS!” .



Públicamente, muchos senadores republicanos se abstuvieron de comentar sobre el contenido de los procedimientos y dijeron a los periodistas que hacerlo sería inapropiado debido a su responsabilidad de permanecer neutrales como miembros del jurado. Pero en privado, la ineptitud del equipo legal de Trump los obligó a tomar el asunto en sus propias manos, informan Bade y Demirjian.



El libro también detalla cómo Murkowski luchó con su decisión sobre el testimonio de los testigos después de criticar públicamente a McConnell por su promesa de actuar en “total coordinación” con la Casa Blanca de Trump a medida que se desarrollaba el juicio. McConnell citó como precedente los contactos del presidente Bill Clinton con senadores demócratas durante su juicio político de 1999. Pero Murkowski criticó a McConnell por su opinión de que los jurados no son realmente imparciales, diciendo en una entrevista antes de que comenzara el juicio que estaba “perturbada” por sus comentarios.

Con información de HuffPost.

Te puede interesar:

– Trump y el gran desorden que dejó en documento clasificados del FBI y otros registros de gobierno

– El Departamento de Justicia cree que Trump no entregó todos los documentos, informe

– Lo que el FBI le quitó a Trump durante cateo en Mar-a-Lago y fue ventilado por error

– Trump le ve el lado positivo a la redada en Mar-a-Lago: “$ 5 mil millones en publicidad gratuita”