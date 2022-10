Lo que el FBI le quitó a Trump durante cateo en Mar-a-Lago y fue ventilado por error

Foto: U.S. District Court, Southern District of Florida, West Palm Beach Division / Cortesía

Un documento marcado con un sello rojo brillante que dice “SELLADO” salió a la luz pública por error y fue entonces que se conoció la lista detallada del material incautado por el FBI cuando registró la mansión de Donald Trump de Mar-a-Lago.



Pese a que el documento fue público por un breve espacio, Bloomberg News logró obtener una copia.



La lista incluye dos lotes de documentos, unas cinco docenas en total. Lo que se incluye son alrededor de 520 páginas de documentos que el gobierno creía que el maestro especial asignado al caso debería

examinar para obtener privilegios.



Además, el gobierno dividió los documentos en dos grupos; el primero era material relacionado con el mandato de Trump como presidente, etiquetado como Anexo A. El segundo era material que parecía estar sujeto al privilegio abogado-cliente y está marcado como Prueba B.



De acuerdo con el medio antes señalado, también hay documentos relacionados con concesiones de clemencia, con endosos, con peleas legales y propuestas políticas.

Anexo A: Registros gubernamentales

A1. Proyecto de iniciativa de inmigración 2019

A2. Solicitud de clemencia del Congreso para “RN” y A3. Solicitud de clemencia del Senado para “RN”

A4. Correo electrónico impreso entre el Entrenador Principal de Béisbol en la Academia de la Fuerza Aérea de EE. UU. y la Casa Blanca

A5. Carta sin firmar de Kasowitz Benson & Torres a Robert Mueller con fecha 23/06/2017

A6. Documento titulado “Acción ejecutiva para frenar la inmigración ilegal y avanzar hacia la entrada basada en el mérito” (2 copias)

A7. Correo electrónico impreso entre la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional sobre la liberación de John Walker Lindh

A8. Carta al presidente sobre el indulto de Ted Suhl y el análisis interno de la conmutación de Ted Suhl (2 copias)

A9. Carta presentada públicamente al juez sobre la clemencia de Rod Blagojevich y A10. Análisis interno de conmutación Rod Blagojevich (2 copias) y A11. Carta presentada públicamente al Congreso sobre la clemencia de Rod Blagojevich

A12. Paquete de perdón interno para “IR” y “JC”

A13. Paquete de indulto interno para “MB”

A14. Correo electrónico impreso de Charles Harder al New York Times

A15. Documento titulado “Solicitudes de reunión para su aprobación”; nota post-it “Para POTUS Review” y A16. Documento titulado “Preguntas de Molly para la aprobación de POTUS”

A17. Correo electrónico impreso con fecha 31/12/2020 de Kurt Hilbert a la cuenta de correo electrónico de la Casa Blanca con respecto a las verificaciones firmadas para la demanda del condado de Fulton y la queja federal y tres verificaciones

A18. Correo electrónico impreso fechado el 31/12/2020 de Kurt Hilbert a la cuenta de correo electrónico de la Casa Blanca compartiendo 10 archivos relacionados con la demanda federal

A19. Contenido de la carpeta roja marcada como “cartas NARA y otras copias”

A21. 35 páginas, cada una titulada “Las llamadas del presidente” con el sello presidencial en la esquina superior izquierda, que contiene nombres, números y notas escritas a mano que parecen ser principalmente mensajes (incluido “Mensaje de Rudy…”); cuatro páginas en blanco con varias notas manuscritas

Anexo B: Documentos legales

B1. Carta médica del Dr. Harold N. Bornstein de fecha 13/09/2016

B2. Citación y demanda con anexos adjuntos en Trump for President v. Northland Television

B3. Carta de Morgan Lewis sobre impuestos (4 copias) y B6. Carta de Morgan Lewis sobre impuestos (duplicado del Artículo No. 03)

B4. Tarjeta de presentación de Pat Cipollone con “LIC Sat Night Live” escrito en ella; nota post-it “Joe Digernova designa a un consejero especial [sic]”

B5. Carta firmada del asesor legal de la campaña de Trump a la campaña de Biden copiando a los directores ejecutivos de Facebook y Twitter

B7. Última página de carta firmada por Philip Ruffin

B8. Primera página de la carta de Balch & Bingham a Kurt Hilbert; nota post-it “de Cleta Mitchell”

B9. Sobre que contiene la Explicación de beneficios de Blue Cross Blue Shield para “WG”; nota post-it “Molly- Habla con Aronwald”

B10. Carpeta amarilla marcada como “TMG” que contiene una copia de ejecución del “Acuerdo de pacto restrictivo” firmado por Donald J. Trump

B11. Carpeta roja marcada como “Galicia” que contiene un documento titulado “Acuerdo de Mediación del Programa de Mediación del Bronx” firmado por Donald J. Trump

B12. Factura de honorarios legales de Stein Mitchell Beato & Missner; notas adhesivas “¿Dijo que aceptó pagar esta factura? Trabajó antes de que se convirtiera en abogado de WH” “No”

B13. Carpeta de Manila marcada como “contadores” que contiene una carta firmada de la firma de contabilidad BKM con respecto a la retención

B15. Acuerdo de conciliación confidencial entre PGA y Trump Golf firmado por Donald J. Trump

B16. Sobre de Manila marcado como “UBS” que contiene un poder notarial firmado

B17. Sobre manila marcado “NYC 8/10” que contiene el Formulario 872 y B18 del IRS. Sobre manila que contiene el Formulario 872 del IRS (copias)

B19. Demanda civil en Trump v. Kemp & Raffensperger (ND Ga)

B20. Consentimiento para sustituir al abogado de Habba, Madaio & Associates y contrato de retención con Habba

B21. Carpeta roja que contiene acuerdos de retención relacionados con la campaña y la demanda del condado de Fulton

B22. Facturas por honorarios legales de Habba

B23. Presentó citaciones a Mary L. Trump y demanda en Donald J. Trump v. Mary L. Trump

B24. Carpeta marcada como “Más difícil” que contiene un acuerdo de conciliación firmado

B25. Carpeta Manila marcada como “Contrato serio” que contiene el contrato con CIC Ventures y Gold Ventures y B26. CIC Ventures firmó el consentimiento por escrito

B27. Carpeta de Manila marcada como “Auditoría fiscal Molly 2018 IRS” que contiene el formulario 2848 del IRS

B28. Carpeta “Trump” que contiene subestación archivada de abogado en E. Jean Carroll vs. Trump

B29. Designación de abogado de la FEC

B30. Carpeta marcada como “artículo de noticias” que contiene “Acuerdo de servicios de comentarios y aparición en eventos”

B31. Carpeta roja que contiene la solicitud de respaldo para un funcionario estatal y un correo electrónico que acepta la renuncia de Trump al SAG

B32. Carpeta que contiene un acuerdo de confidencialidad y un acuerdo de contrato con respecto a Save America y un acuerdo de servicio con respecto a United Atlantic Ventures

Prueba B: dentro de una carpeta manila marcada como “Legal”

B33. Carta de Charles Harder sobre las acusaciones de “AJ”

B34. Formulario de consentimiento de divulgación de declaración de impuestos firmado

B35. Acuerdo de honorarios de Dave Wolfe

B36. Proyecto de acuerdo de confidencialidad con notas manuscritas

B37. Meadows Coller términos de representación y acuerdo de honorarios

B38. Acuerdo de compromiso de servicios legales con Veen, O’Neill, Hartshorn, Levin con respecto a DC y el condado de Fulton

B39. Carta firmada para transferir expedientes sobre planificación patrimonial

B40. Estipulación para un abogado en Jane Doe, Luke Doe, Richard Roe, Mary Moe v. Trump; nota post-it “firmada para dar a Molly”

B41. no registrado

B42. Acuerdo de depósito en garantía firmado

B43. Orden de consentimiento para la sustitución de un abogado en E. Jean Carrol vs. Trump