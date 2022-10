Antonio Brown se vuelve a meter contra Tom Brady por su divorcio en redes sociales y se gana el odio de todos los fanáticos

Antonio Brown, exjugador de los Buccaneers, ha aprovechado sus redes sociales para burlarse recientemente del divorcio de Tom Brady con Gisele Bundchen y los miles de rumores de la polémica noticia que ha envuelto al quarterback del equipo de Tampa Bay.

En la primera ocasión, el exjugador de la NFL subió una foto junto con Gisele Bundchen cuando consiguieron el título de campeonato en 2019. En la fotografía se observa a Gisele abrazando a Brown durante la celebración, pero ahora nuevamente ha escalado en sus burlas.

Ahora el jugador posteó una imagen de un libro de aprendizaje para niños, pero con las imágenes cambiadas y también el título del libro. “Papi ya no vive aquí” se lee en el título del libro que muestra a Tom Brady yéndose de una casa, mientras lo despide Gisele y Antonio Brown está dentro del hogar.

Miles de comentarios llegaron a las redes de Antonio criticando la publicación del exjugador, puesto que Brady fue uno de los jugadores que lo defendió durante sus ataques de ira en la temporada antes de que fuera suspendido por el equipo de manera definitiva.

Esta tampoco es la primera vez que Brown arremete contra Brady o los Buccaneers. El exjugador siempre ha estado molesto por su repentino despido de la NFL.

Antonio Brown acusó a Bruce Arians, coach de los Buccaneers de Tampa Bay, de que lo obligó a jugar a pesar de estar lesionado y “sacarlo como un animal” en el partido de la semana 17 ante los Jets de Nueva York.

“Cedí a la presión de mi entrenador para jugar lesionado. No renuncié, me corrieron. Nunca abandonaría a mis hermanos. Me sacaron como a un animal y me negué a llevar su marca en el pecho, así que me quité el jersey”, escribió el jugador en un comunicado.

Brown, quien era receptor de los Buccaneers de Tampa Bay, hizo un escándalo en ese partido contra los Jets luego de que se quitó la camisa del equipo y el equipo de protección y salió caminando con el torso desnudo hacia los camerinos.

