El meme que publicó Antonio Brown luego de que los Buccaneers de Tampa Bay fueron eliminados en la NFL

Antonio Brown, exjugador de los Buccaneers de Tampa Bay, ha sido de los jugadores que ha creado más polémica en las últimas temporadas. Luego de ser despedido del equipo de Florida hace tres semanas, ahora decidió burlarse en redes sociales de la eliminación de los Bucs en la postemporada.

“Bucs eliminados” posteó Brown junto con un montaje de una de las fotografías del momento en que se retiró del campo y se quitó la camiseta en su último juego con los Buccaneers de Tampa Bay.

Antonio Brown acusó a Bruce Arians, coach de los Buccaneers de Tampa Bay, de que lo obligó a jugar a pesar de estar lesionado y “sacarlo como un animal” en el partido de la semana 17 ante los Jets de Nueva York.

“Cedí a la presión de mi entrenador para jugar lesionado. No renuncié, me corrieron. Nunca abandonaría a mis hermanos. Me sacaron como a un animal y me negué a llevar su marca en el pecho, así que me quité el jersey”, escribió el jugador en un comunicado.

Brown, quien era receptor de los Buccaneers de Tampa Bay, hizo un escándalo en ese partido contra los Jets luego de que se quitó la camisa del equipo y el equipo de protección y salió caminando con el torso desnudo hacia los camerinos.

Los Angeles Rams eliminaron este domingo a los campeones del Super Bowl LV, los Tampa Bay Buccaneers, con marcador de 30-27 y jugarán la final de la Conferencia Nacional de la NFL ante los San Francisco 49ers.

Los Buccaneers, segunda mejor ofensiva de la liga y dueños del Sur de la Nacional se atascaron en su intento de llegar por segundo año consecutivo a disputar el campeonato de la NFC a pesar de ser liderados por Tom Brady, máximo ganador de Super Bowls en la NFL.

Brown se encuentra sin equipo y no se sabe si volverá a jugar con algún equipo en la NBA, luego de su polémico despido de los Bucs y problemas reiterativos fuera de la cancha.

