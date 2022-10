“El concierto más grande de mi vida”, dijo Camilo sobre su show gratuito en Madrid

Madrid recibió este domingo 9 de octubre con los brazos abiertos a Camilo en la Puerta de Alcalá, donde ofreció un concierto gratuito con motivo del Día de la Hispanidad.

Decenas de miles de personas abarrotaban ya desde ayer el centro de la capital para tener el mejor lugar y disfrutar de su música en directo. En el momento en el que se abrían los accesos, una avalancha de fans a la carrera se acercaban al escenario para poder ser de los primeros en ver al cantante y corear sus canciones, lo cual quedó grabado y Camilo los posteo en sus redes sociales.

Durante una hora y media dio rienda suelta a sus éxitos más comerciales, como: “Si me dices que sí”, “Tutu”, “Aeropuerto” o “Ropa cara”, pero también temas de su más reciente producción, ‘De Adentro Pa Afuera’, que da nombre a la gira que lo tiene dando presentaciones por todo el mundo.

Pese a que la multitud ya no podía con la euforia de ver a Camilo, de un momento a otro el público madrileño se convirtió en una sola voz cuando el intérprete presentó en el escenario a su pareja, la cantante venezolana Evaluna, con la que interpretó a dúo su canción conjunta “Por primera vez”, acto seguido, protagonizaron un apasionado beso que fue aplaudido por los asistentes del evento.

Por si fuera poco, Camilo también presentó a otro de sus invitados especiales: el español Pablo Alborán. Ambos sacudieron la Puerta de Alcalá durante su interpretación de “El mismo aire”.

Camilo también aprovechó para reivindicar la diversidad, señalando su rechazo frente a la superficialidad que prevalece en las redes sociales:

“Estamos en un mundo en el que nos dicen que tenemos que parecernos a alguien para ser valiosos; se nos pasa la vida tratando de ser una persona que no somos y que probablemente nunca vamos a ser, en lugar de disfrutar de quienes somos”

Según la vicealcaldesa, han sido más de 40.000 personas las que se han acercado a la Puerta de Alcalá para disfrutar de la música de Camilo. «No hay mejor forma de celebrar lo que nos une que a través de la música. Gracias por compartir un pedacito de ti con nosotros. Madrid es tu casa», ha expresado Villacís en redes sociales.

Como broche de oro y después de una velada histórica en La Puerta de Alcalá, el concierto fue retransmitido para todo el mundo a través de YouTube, lo que contribuyó a su difusión internacional. View this post on Instagram A post shared by Protagonistas Con Ivana Gavrilovic (@protagonistasconivana)

