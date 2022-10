Así fue la vez que Cardi B se mostró al natural, sin filtros… ¡y con bigote!

Cardi B se ha caracterizado por desfilar en importantes alfombras rojas portando despampanantes atuendos y maquillajes que la han vuelto todo un ícono de la moda. No obstante, la cantante con ascendencia dominicana no tiene miedo de mostrarse al natural en redes sociales.

Tal fue el caso de una inesperada publicación que realizó en Twitter en la que se dejó ver como pocas veces: con sin maquillaje, filtros o peluca. Aunque fue otro detalle de su aspecto el que despertó la atención del público,

Se trató del ligero rastro de bello facial que adornó la parte superior de su labio. “Mi frente fronteando, el bigote bigoteando”, escribió Cardi B para acompañar la fotografía que se popularizó en redes sociales.

Forehead foreheading ,Mustache mustaching pic.twitter.com/010IGXIp83 — Cardi B (@iamcardib) August 11, 2022

Dicha postal, misma que vio la luz del día por primera vez en agosto de este año, recaudó miles de likes y comentarios agradeciendo la honestidad y seguridad que la intérprete mostró al hacer su publicación.

“Tu rutina de skincare está increíble”, “Diosa”, “Así de hermosa se ve una mujer que está cómoda dentro de su propia piel”, “Amamos esta versión Cardi” y “Cardi eres hermosa y amo tu seguridad”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la cantante detrás de éxitos como “I Like It” y “Wap” se sincera de esta manera con sus seguidores y se muestra sin “arreglitos” de más. How do you get rid of a pimple in 2 hours ? pic.twitter.com/a3JaqsQqhi— Cardi B (@iamcardib) August 13, 2022

