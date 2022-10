Dolores de espalda: conoce su significado espiritual

El cuerpo es capaz de enviarnos mensajes espirituales a través de sensaciones físicas, por ejemplo, cuando estornudamos se dice que alguien piensa en nosotros o si pica la mano derecha augura que recibiremos dinero. Algunas de las señales pueden ser resultado de emociones y la energía de otras personas, este es el caso de los dolores de espalda.

Las dolencias en esa parte del cuerpo nos pueden ayudar a entender mejor lo que sentimos, dependiendo el sector que moleste, será indicativo del tipo de emoción que reprimimos. Y es que cuando bloqueamos nuestras emociones, estas se acumulan y pueden manifestarse mediante dolores físicos, explican expertos holísticos.

La espalda abarca desde la base del cuello, la parte posterior de los hombros y el coxis. Está conformada por la columna vertebral y sostiene a todo el cuerpo, por lo que simboliza el soporte de vida, según indicó WeMystic.com. Por tal motivo, ahí se colocan las cargas más pesadas, es decir, aquellas situaciones que decidimos ignorar o dejamos atrás.

Significado de dolores en la parte alta de la espalda

Cuando te duele la espalda alta, es decir, la base del cuello y los hombros, significa que cargas con muchas responsabilidades. Puede ser que en el trabajo tengas un exceso de actividades o tienes encomendadas tareas de suma importancia. También es una señal de que tú eres el sostén de la familia.

La razón por la que te duele es porque no tienes mucha comunicación con quienes deberías compartir responsabilidades. Asumes todo el peso y si no lo liberas, puedes correr el riesgo de no avanzar.

Por otro lado, es probable que te preocupes por situaciones que no están bajo tu control o sientes que no puedes contar con nadie.

Significado de dolores en la parte media de la espalda

Si tienes dolores en medio de tu espalda significa que tienes sentimientos asociados a la culpa. Cargas con situaciones del pasado que no has liberado, tienes secretos y construyes barreras emocionales para que nadie descubra lo que hay dentro de ti por miedo a que te hagan daño.

Asimismo, es una señal de que te juzgas duramente a ti mismo, te culpas por todo lo que ocurre a tu alrededor y te aterra perder el control.

Significado de dolores en la parte baja de la espalda

Refleja inseguridad material y afectiva. Tienes miedo a no tener una economía familiar estable o que brinde a tus seres queridos una vida cómoda. Te inquieta no cumplir con las expectativas y, en el peor de los casos, no ser lo suficiente para ellos. En términos generales, significa que cargas con mucha frustración.

Te puede interesar:

– Significado espiritual de las marcas de nacimiento y qué revelan de vidas pasadas

– El color de tus ojos: su significado espiritual y qué reflejan de tu personalidad

– El significado espiritual de golpearse un pie