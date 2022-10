El cubano Yordan Álvarez conectó cuadrangular decisivo para los Astros y celebró con su familia que acudió a verlo por primera vez en ronda de playoffs

Yordan Álvarez mató la partida para los Houston Astros contra los Mariners, en el Juego 1 de la Serie Divisional con un cuadrangular de 438 pies que decidió el juego en el noveno episodio con marcador de ocho carreras por siete. El cubano desató la alegría en el Minute Maid Park de los 40 mil fanáticos que colmaron el recinto.

La nota positiva para Yordan Álvarez no fue únicamente el enorme cuadrangular decisivo que le dio el primer juego a su equipo sino que también pudo celebrarlo con su familia que acudió por primera vez a verlo en un juego de playoffs con los Houston Astros. Alex Bregman, compañero del cubano, pidió un paréntesis en a entrevista de la peridoista Julia Morales para que Álvarez abrazara a su esposa e hija luego de conectar el cuadrangular ganador, sin lugar a dudas un momento emotivo dentro del juego.

Alex Bregman asked for a second during our interview to get Yordan’s wife, Monica Alvarez and their daughter, on the field for a hug after his game-winning home run. pic.twitter.com/8qzzqq7UPv — Julia Morales (@JuliaMorales) October 11, 2022

El cuadrangular de Yordan Álvarez

El cuadrangular de Yordan Álvarez no pudo llegar en un momento más emocionante, los Houston Astros llegaban perdiendo por dos rayitas al noveno episodio. Seattle colocó a Paul Sewald para cerrar el juego y a pesar de sacar el primer out a Christian Vázquez, golpeó posteriormente a David Hensley, abanicó al venezolano Altuve y permitió un inatrapable de Jeremy Peña.

Fue así como llegó el momento decisivo, el ganador del premio Cy Young 2021 Robbie Ray venía a enfrentar al cubano que venía encendido con dos hits y par de remolques, y fua así como el caribeño se colocó la capa de héroe y desapareció la bola para darle la victoria a su equipo con un batazo de 438 pies.

La emoción de Yordan Álvarez

Yordan Álvarez no pudo ocultar su emoción en un juego en el que pudo sumar para su equipo, la fanaticada y lo más importante para él, su familia que acudió a verlo por primera vez en un encuentro de Playoffs con los Astros. “Fue uno de los momentos más especiales de mi vida“, dijo el cubano al finalizar el encuentro. “It was one of the most special moments in my life,” Astros slugger Yordan Alvarez said of having his parents in attendance at a #Postseason game for the first time. #LevelUp #Cuba @OurEsquina #SeaUsRise pic.twitter.com/mi7jE25bG7— Our Esquina (@OurEsquina) October 11, 2022

