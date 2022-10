Julio Urías amarra el título de carreras limpias en su última apertura con los Dodgers antes de los playoffs; es el primer mexicano en lograrlo

El objetivo más importante de los Dodgers en el partido 161 y penúltimo de su temporada no era en sí ganarle a los Colorado Rockies, sino seguir afinando al plantel con miras a los playoffs, con especial atención en los dos pitchers utilizados la noche del martes: Julio Urías y Andrew Heaney.

Los Dodgers tendrán cinco días de inactividad tras finalizar su temporada regular este miércoles y como Julio Urías posiblemente será el abridor número 1 del equipo en la postemporada, su labor contra los Rockies fue un poco abreviada. De todos modos lanzó 5 innings y no tuvo decisión en una derrota de Los Ángeles por 5-2 ante Colorado.

Urías permitió solo 4 hits, pero dos de ellos fueron jonrones para las 2 carreras limpias que admitió; ponchó a 4 y dio 1 base por bolas. El zurdo de Culiacán termina su temporada regular con números de 17-7 y 2.16 de promedio de carreras limpias, que es el mejor de toda la Liga Nacional para lanzadores elegibles en 2022.

Ningún pitcher mexicano había registrado tal proeza de pitcheo en las Ligas Mayores.

¡Que gran temporada de Julio Urías!

El culichi es el primer pitcher nacido en 🇲🇽 en liderar su liga en efectividad. #OrgulloMexicano#YoAmoElBeis pic.twitter.com/AroP4XTXyk — MLB México (@MLB_Mexico) October 5, 2022

Temporada impresionante de Julio Urías

Lo realizado por Julio es muy notable: liderar en la Liga Nacional la estadística más significativa que hay en el pitcheo solo un año después de haber sido el lanzador con más juegos ganados de toda la Gran Carpa (20).

Tras su salida 31 del año, Urías acaba como 2o. lugar en juegos ganados con esos 17 (para sumar 37 en dos temporadas), 3o. en promedio de bateo en contra (.199), 3o. en hits y bases por inning (WHIP) con 0.96 y desde el Juego de Estrellas fue el mejor del llamado Viejo Circuito con marca de 9-1 y 1.26 de efectividad.

Está por verse si al mexicano le alcanza para obtener el premio Cy Young al mejor pitcher, pues ahora dependerá de los periodistas electores. Su mayor adversario parece ser el pitcher dominicano de los Miami Marlins, Sandy Alcántara, que cerró su campaña con 14-9 y 2.28. Él fue el segundo lugar de la liga en carreras limpias debajo de Urías.

Curiosamente, Urías le dijo a La Opinión en una íntima entrevista justo en el día de su cumpleaños 26 que Alcántara es el pitcher que más le gusta ver en este momento.

Julio Urías, que en 21 de sus 31 aperturas recibió 1 o 0 carreras limpias, también ha sido el mejor pitcher de la liga con corredores en posición de anotar: simplemente no permite que le hilvanen hits y que haya ramilletes de anotaciones; sin embargo, tras los jonrones que le conectaron Brendan Rodgers en el primer inning y Sean Bouchard en el tercero este martes, acaba con 23 cuadrangulares permitidos, casi todos ellos solitarios en una rareza del béisbol.

Heaney, por su parte, lanzó 4 innings en 5 hits, 3 carreras limpias, con 7 ponches y 0 bases. Él está proyectado para ser relevista de los Dodgers en los playoffs.

Dodgers esperan rival para los playoffs

Los Dodgers, que recientemente rompieron el récord de la franquicia de triunfos en una temporada con Urías en la loma, tratarán de elevarlo a 111 este miércoles en el último de una serie de seis encuentros contra los Rockies y obviamente el último de la campaña regular. Clayton Kershaw abrirá por L.A.

Y después de eso, a seguir practicando, definir el roster de playoffs y esperar al ganador de la serie de comodines entre NY Mets y San Diego Padres para la Serie Divisional que iniciará el martes 11 de octubre. El manager Dave Roberts dijo el martes que aún no ha decidido si Urías o Kershaw será su abridor para el juego 1 de esa serie. One week until the NLDS. Be here.



🎟: https://t.co/lOkjtIfdp6 pic.twitter.com/6NPMLZOavu— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 4, 2022

