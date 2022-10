“El mejor jugador mexicano de todos los tiempos”, revista “FourFourTwo” pone a Hugo Sánchez como el único azteca entre los 100 futbolistas más grandes de la historia

La prestigiosa revista inglesa “FourFourTwo” publicó su listado de los 100 mejores jugadores de la historia y destacó que Hugo Sánchez es el único futbolista mexicano que consiguió entrar.

La lista la encabezan dos astros argentinos, en primer lugar está Lionel Messi y en segundo Diego Armando Maradona; Cristiano Ronaldo aparece en tercer lugar, Pelé en cuarto y Zinedine Zidane cierra el top 5.

“El Pentapichichi” ocupa el peldaño número 83, por delante de otras leyendas como Wayne Rooney, en el 84; Hristov Stoichkov, en el 89; Roberto Carlos, en el 90, Luis Figo, en el 94; George Weah, en el 97; Kaká, en el 98; y Mario Kempes, en el 99.

“Confortablemente el mejor jugador mexicano de todos los tiempos y uno de los máximos goleadores de la historia del Real Madrid y de La Liga. Jugó en los dos clubes madrileños, pero fue en el Real (tras mudarse en 1985) donde Sánchez y su celebración del gol con saltos mortales se convirtieron en leyenda”, se lee sobre “Hugol” en el sitio web de la revista.

La revista Revista Four Four Two, pone a Hugo Sánchez entre los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos.



El mexicano ocupa el lugar 83

Otras figuras que aparecen son Johan Cruyff, George Best, Franz Beckenbauer, Ferenc Puskás y Ronaldo Nazario, quienes ocupan las posiciones del 6 al 10, en ese orden.



1⃣Messi

2⃣Maradona

3⃣Cristiano Ronaldo

4⃣Pelé

5⃣Zidane

6⃣Cruyff

7⃣George Best

8⃣Beckenbauer

9⃣Puskás

🔟Ronaldo pic.twitter.com/EfX8qt3ywJ— Manu Heredia (@ManuHeredia21) October 11, 2022

Llama la atención que aparece un jugador que milita en la Liga MX, Dani Alves, quien llegó al inicio del torneo pasado para enrolarse con los Pumas y en la lista ocupa el sitio 73. Sobre él, la revista publicó que "algunos dicen que sigue siendo el mejor lateral derecho en la historia del juego".

