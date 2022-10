Fernando Ortiz advierte que el Club América está preparado para evitar la presión del título 14 en la Liga MX

Los diferentes equipos que participarán en los Cuartos de Final del Apertura 2022 de la Liga MX siguen calentando los motores, es por este motivo que Fernando ‘Tano’ Ortiz habló sobre el duelo que tendrá el Club América ante Club Puebla, quien llegó tras vencer a las Chivas de Guadalajara, dejando claro que el conjunto azulcrema está listo para encaminarse de cara al título 14 de la institución.

Conjuntamente, ‘Tano’ Ortiz también explicó que los jugadores están mentalizados para seguir haciendo todo lo que han realizado dentro del Apertura, eso que le ayudó a quedar como líder de la tabla general con 38 unidades en 17 juegos.

“Están mentalizados en ir y hacer lo que venimos haciendo en la liga y después está el futbol. Saben de la presión que tienen por buscar esa ansiada 14 y están preparados para esa presión”, dijo el entrenador del cuadro americanista.

Además, el entrenador del equipo habló sobre el pasto y las condiciones del estadio donde jugará el próximo miércoles 12 de octubre. Ambos conjuntos se verán las caras en el Estadio Cuauhtémoc, ese que también fue protagonista por disturbios.

“El campo de juego no lo he pisado, he escuchado que no está en las mejores condiciones, pero hay que adaptarse, esto es así, nos hemos adaptado a todos los lugares a los que fuimos. No veo por qué hacer hincapié en algo que estamos preparados; si la cancha está mala sabrán cuándo los jugadores arriesgar y cuándo no”, dijo Fernando Ortiz cuando se le preguntó sobre el terreno de juego.

También te puede interesar

–Napoli de Hirving ‘Chucky’ Lozano buscará su clasificación a octavos de la UEFA Champions League ante el Ajax de Edson Álvarez

–Guillermo Almada revela como jugará Pachuca ante Tigres UANL en los Cuartos de Final de la Liga MX

–Otro entrenador fuera de la Liga MX: Necaxa y Jaime Lozano no continuarán juntos tras no clasificarse a los Cuartos de Final del Apertura 2022