Alondra Ocampos, quien entregaba a jovencitas para que fueran violadas por Naasón Joaquín García; recibe sentencia de cuatro años

Alondra Ocampo, cómplice del líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García lloró amargamente al escuchar los testimonios en su contra de representantes de dos víctimas del autonombrado “Apóstol de Cristo”.

Ocampo, de 39 se había declarado culpable de tres cargos en 2020, incluyendo contacto con un menor con el fin de cometer un delito sexual, forzamiento y penetración sexual.

Escuchó la sentencia de cuatro años de cárcel por parte del juez Ronald S. Coen, en la sala 101 de la Corte Criminal Clara Shortridge Foltz.

“En mis 38 años como juez, nunca me había sorprendido tanto la depravación que se comete en el nombre de Dios”, dijo el juez.

Desde junio de 2019, Ocampo se encuentra recluida en la cárcel para mujeres de Lynwood. Podría ser liberada en cualquier momento, debido a que cooperó con fiscales estatales.

Su abogado, Fred Thiagarajah y las autoridades no van a revelar cuando salga libre, debido a amenazas a la integridad física de la mujer que iba a testificar en un juicio contra Naasón Joaquín García, quien enfrentaba una probable sentencia de cadena perpetua.

La fiscal general adjunta, Patricia Fusco, le dijo al juez que Ocampo era culpable “de una atroz conducta delictiva repugnante”, pero citó la cooperación de la acusada.

El castigo para Ocampo se produjo poco mas de cuatro meses después que Naasón Joaquín García, a quien el mismo juez Coen dijo: “Es usted un depredador sexual” , se le aplicó una sentencia de 16 años y ocho meses de prisión, después que se declaró culpable de dos cargos de cópula oral forzada con menores y un cargo de acto lascivo contra un niño de 15 años.

Además de su tiempo en prisión, se espera que tanto Alondra Ocampo como a García se les ordene registrarse como delincuentes sexuales por el resto de sus vidas.

Ocampo iba a testificar en un juicio contra García, quien enfrentaría una posible cadena perpetua por numerosos delitos contra cinco víctimas, pero este se declaró culpable días antes de que se seleccionara un jurado, en junio pasado. García se encuentra recluido en la prisión estatal North Kern, en la localidad de Delano, en el Valle Central de California.

Tras el juicio criminal contra García, las cinco mujeres, que ahora rondan entre los 20 y 28 años entablaron una demanda civil contra la iglesia La Luz del Mundo.

Otra demanda civil la encabeza Sochil Martin, presunta víctima de abuso sexual, por alegaciones de tráfico humano, agresión sexual infantil y violaciones de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (Ley RICO). Este caso lo lidera el fiscal federal John Robbins.

Testimonios de las madres de las víctimas

“Le hiciste mucho daño a mi hija; apenas era una niña de 15 años cuando le dijiste que era una bendición servir al apóstol [Naasón Joaquín García]; pero tú también fuiste una víctima de Naasón, un hombre perverso y mentiroso”, dijo Judith Hernández, a nombre de la madre de Jane Doe 2.

“Tu amenazaste a mi hija que la sacarías del grupo; no tuviste compasión de ella al entregarla al depravado de Naasón”, añadió la testigo. “Fue tanto su dolor que quiso quitarse la vida varias veces”.

La testigo dijo tener sentimientos encontrados hacia Ocampo, porque había llorado de alegría el día que Naasón Joaquín García fue declarado culpable y porque ella se dio cuenta de que era necesario decir la verdad.

“Soy la mamá de Jane Doe 3…Tú y Naasón arruinaron la vida de mi hija, de mi familia y nuestra fe”, dijo la segunda testigo “¿Cómo te atreviste?…Cuando mi hija me dijo que Naasón la violó, le creí y lloré, y lloré con ella”.

Entre sollozos, la mujer declaró que quiso acercarse al “Siervo de Dios” para agredirlo, cuando Naasón estuvo en la iglesia del Este de Los Ángeles, “pero mi familia no lo permitió, y hasta ahora siento que no ha habido justicia para ella”.

“Tu y Naasón nos engañaron con tanta basura y mentiras que solamente viene de los monstruos”, dijo la afligida mujer.

Jane Doe 3 era parte de un grupo de “meseras” que servían fruta y comida a García cuando visitaba la iglesia de La Luz del Mundo, ubicada en el 112 norte de la calle Arizona, en el Este de Los Ángeles.

‘Jaque mate’: Moisés Padilla

Moisés Padilla, director ejecutivo de la fundación no lucrativa que lleva su nombre y ex miembro de La Luz del Mundo, refirió que Alondra Ocampo fue “victimaria y víctima de los joaquines, [Samuel Joaquín Flores y Naasón Joaquín García], y me dio mucha tristeza cuando la vi que entro a la corte esposada de las manos”.

“Pero al mismo tiempo me dio mucha alegría ver que ya es una persona libre, porque cuando alguien se declara culpable, se declara libre también”, añadió. “Nosotros la estaremos esperando para que se reincorpore pronto a la sociedad y si ella lo desea, se una a nuestra fundación para ayudar a más víctimas de abuso de La Luz del Mundo y de otras sectas que tienen el mismo poder coercitivo”.

El mismo Padilla, de 54 años, narró a la televisión mexicana en 1997 el abuso sexual que sufrió por parte de Samuel Joaquín García. A causa de su denuncia, fue secuestrado y apuñalado 68 veces y tras sobrevivir, huyó a Estados Unidos y solicitó asilo político por persecución religiosa.

“El día que sentenciaron a Naasón [12 de junio] vine vestido de negro porque estaba acudiendo a su funeral y declaré que ese día se había dado jaque mate a La Luz del Mundo”, añadió.

“Y he vuelto a venir vestido de negro a este tribunal, porque se ha escrito el final de La Luz del Mundo, y solo esperamos que el gobierno de Estados Unidos le rescinda el permiso de culto a esta iglesia porque atenta contra la salud mental de la población”.

Bigvaí Estrada, vocero de la iglesia no respondió a un pedido de entrevista de La Opinión sobre este tema.