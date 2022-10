Angélica Vale revela el día que le darán su Estrella de Hollywood, y confiesa que se la agradece a todo lo que le costó abrirse camino

En primicia, Angélica Vale revela el día que le darán su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿cuándo? El 10 de noviembre, un día antes de su cumpleaños, y a meses de festejar sus 45 años de carrera.

En exclusiva, entrevistamos a la Vale, quien en una charla íntima, llena de risas, sentimientos y hasta emociones, nos confiesa que esta estrella se la agradece a todo lo que le costó abrirse camino en Estados Unidos. “Ha sido un muy difícil, obviamente después de ‘La Fea(Más Bella)’, pues todo mundo piensa que llegué con un As bajo la manga, y con todas las facilidades del universo y no“, nos dice.

A continuación, Angélica Vale como nunca antes, su amor por el arte, su desesperación cuando no puede crear, el sacrificio de separarse por temporadas de sus hijos para trabajar. Su duro paso por Telemundo, los idas y venidas de Univision, el bullying y la felicidad de haber logrado todo, incluso el reconocimiento de la Cámara de Comercio de Hollywood con esta próxima estrella.

-Oficialmente y en primicia podemos decir que tienes fecha para develar tu Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood…

Angélica Vale: ¡Sí ya tenemos fecha para la estrella!, estoy más que emocionada, la verdad es que yo pensé que me iba a tardar muchísimo más en decidir, y ya está a la vuelta de la esquina, es el 10 de noviembre.

-Tú pre-cumpleaños

Angélica Vale: Exacto me queda doble, porque el 11 es mi cumpleaños muy feliz, va a ser doble festejo.

-¿Cómo decidiste la fecha y qué sentiste en el momento que te la confirmaron?

Angélica Vale: Empezamos a hablar de distintas fechas, yo me quería esperar hasta abril porque en abril cumplo años de artista, y como empecé a los 2, cumplo 45 de artista el próximo año… Todos me dijeron: “No, no de una vez Angie, hay hacerlo, no te tardes tanto” … Estuve hablando con Ana Martínez, que es la persona que se encarga de hacernos este honor hermoso, todas las ceremonias, está ella ahí, además me da mucho gusto saber que es una latina quien prepara, quien coordina todas las ceremonias… Empecé a hablar con ella y me dijo, “tengo el 10 de noviembre”… De una vez vamos a hacerlo, vamos a pachanguear, vamos a pasarla súper bien, y me emocioné.

Angélica Vale.

-¿Qué sientes de que vas a tener tu estrella ya?

Angélica Vale: Siento que todavía no sé, aunque está a la vuelta de la esquina, y ya está el próximo mes, todavía no me la creo… Hasta que no veo mi nombre ahí, igual me emociono, igual lloro, igual me río… La verdad es que no he pensado mucho en ese momento, quizás por miedo a emocionarme sola en mi casa y ponerme a llorar como loca.

-¿Dónde va a estar ubicada, ya sabes al lado de quién estarás?

Angélica Vale: No sé al lado de quién, yo lo único que pedí fue que estuviera cerca de mi mami por obvias razones, ni modo que mi mamá está en un lado y yo estas 50 cuadras lejos de ella. Sí me gustaría estar cerca de mi mamá ahora que eso vaya a suceder quién sabe, uno le hace su cartita a Santa Claus, pero de allá que suceda, también la verdad es que hace mucho que no voy a la de mi mami, entonces no sé.

-Vas a cumplir 45 años de una carrera impresionante en Latinoamérica, en Estados Unidos, abriste puertas como latina en este país, y como latina y mujer vas a tener una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿te costó mucho trabajo?

Angélica Vale: Es que todavía no me lo creo, se siente hermoso que de pronto personas que crees que no te van a voltear a verte, o que no van a voltear a ver tu trabajo nunca, de pronto digan: “Mira esta chava, lleva tantos años trabajando, el teatro ha sido toda su vida” … Porque aparte me la dan en la categoría de Performance Live, de presentaciones en vivo, que es el teatro, que es lo que más llevo yo en mi corazón, y siento que, en Estados Unidos, no he hecho tanto teatro como me gustaría.

Esta gente de verdad voltea a ver toda mi carrera, de toda mi vida, de todo el teatro que hice en México, y sí ahora lo transportó un poco a través de la radio, lo transporté a través de las telenovelas y del entretenimiento decidieron que me la merecía entonces es precioso… Pero sí, mucho trabajo, ahora que volteó y digo, “espérate, sí empecé a los 2, no he descansado un solo día de mi vida” … No tuve vacaciones de chiquita, ahora con mis hijos me doy cuenta la gran diferencia que yo no tuve vacaciones, yo siempre estuve metida en un teatro, ojo era mi pasión y es lo que más amaba hacer en la vida, nunca pesó no tener vacaciones, pero ahora que lo pienso digo, sí pues creo que se llega en un buen momento porque se ha hecho de todo un poco.

-¿Cómo te ha tratado Estados Unidos con referente a tu carrera?

Angélica Vale: Me ha costado mucho trabajo, ha sido un muy difícil, obviamente después de ‘La Fea(Más Bella)’, pues todo mundo piensa que llegué con un As bajo la manga, y con todas las facilidades del universo. Me enamoro de mi marido (Otto Padrón, en esa época era presidente de Univision), entro a Univision, todo el mundo dice: “hay lo más fácil” …

Y no, me ha costado mucho trabajo, mi marido salió a los 3 meses que yo entré Univision, cosa que no me ayudó porque entonces ya era como ‘durmiendo con el enemigo’, fue muy difícil, el paso por Univision fue muy difícil porque además yo también entiendo que la gente que se quedó no sabía cómo reaccionar, una posición muy difícil. Luego en Telemundo tuve una de las pruebas más grandes de mi vida, que fue por primera vez dar una historia que yo la había escrito y quizá porque fue la primera vez, tuve que pagar muy caro ese error, bueno no es un error, sí salió y hay mucha gente que le gustó, pero a mí en lo personal no me encantó porque yo me imaginaba otra historia.

Ahora ya sé que si vuelvo alguna vez a dar una historia mía, sé todas las cosas que tengo que hacer para que no me vuelva a pasar lo que me pasó, y que saliera una historia que a mucha gente le gustó, pero no era mi historia, ni era lo que yo había planeado, eso estuvo muy fuerte.

Angélica Vale.

El hecho también de mudarme a Los Ángeles, ha sido un reto importante porque pues mi trabajo está más en Miami, más en México, y la verdad es que dejar a mi familia es bien difícil, dejar a mis hijos, irme a trabajar, no puedo vivir sin ellos. La radio la verdad llegó en un momento en el que, para empezar, no sabía que se iba a cerrar el mundo, en un momento en el que me salvó la vida porque no nada más era la parte económica, que obviamente preocupa cuando se cierra absolutamente todo y nadie podemos hacer nada, sino además la parte creativa, si no estoy creando, si no estoy en contacto con el público te lo juro, te lo juro no estoy feliz. Yo necesito desahogarme, necesito sacar todas estas ganas y ansias que tengo, y sacarlas y ser feliz y hacer feliz a la gente, y entretener es algo que para eso nací. La radio me salva de todo eso cuando me cierran el teatro, me cierran series, me cierran absolutamente todo.

-¿Te enamoraste rápido de la radio?

Angélica Vale: El principio fue aterrador porque me decían, no eres de radio, no eres de Los Ángeles, no eres joven, qué haces aquí… Pasé por un bullying muy fuerte, entonces creo que me ha costado mucho trabajo en los Estados Unidos encontrar mi lugar. Ahorita en la radio por fin creo que, cuando dejé de oír todos esos bullying, y dij, “yo voy a hacer lo mío, voy a entretener y pues ojalá la gente le guste” … Bendito sea Dios, les está gustando, estamos en primer lugar en español, en tercer lugar en todo en Los Angeles de todos los idiomas, eso es el mejor premio que me puede dar mi público, y yo feliz de entretenerlos todas las mañanas… Cuando las cosas no te cuestan trabajo uno no las valora, y yo creo que por eso valoro cada paso de mi carrera, porque siempre me ha costado mucho trabajo, nada me lo han dado fácil, ni de a gratis pero cuando te llega, te llega más bonito, con más sabor.

-Además de ser parte de la industria, la conoces, ¿qué crees que le falta a esta industria en Estados Unidos de entender de nosotros los latinos?

Angélica Vale: ¡Ay muchas cosas!, así como nos cuesta trabajo a nosotros también a veces entenderlos, sobre todo cuando no vivimos aquí, cuando no vivimos en los Estados Unidos, y empezamos a juzgar sin saber. Para empezar la mayoría creen que México es todo, hay muchos países más para bajo, y que estamos también migrando a los Estados Unidos, somos diferentes, que tenemos distintas culturas y que tenemos diferentes ídolos, por ejemplo, yo amo a JLo, no quiero que me la vayan a tomar mal, pero nacieron en Estados Unidos, son más americanos, aunque ellos la vean como una latina, no como una americana.

Angélica Vale en Premio Lo Nuestro 2022. / Foto: Mezcalent

Tenemos nuestros ídolos, un Fernando Colunga, una Lucero, ¿a poco no te gustaría ver a lucero en una película de Hollywood?… Y podría hacerlo sin ningún problema… Siento que es lo que Derbez hizo muy bien, Eugenio se produjo su película y lo hizo muy bien porque sabía que la gente se iba a emocionar de sobremanera, de verlo en inglés en un teatro en Estados Unidos, creo que a todos nos pasó que fuimos a ver y fue el gran éxito pero por eso, porque ya lo queríamos desde antes, porque ya era nuestro Eugenio. Creo que es lo que les falta entender al mercado americano, y así como te mencioné mexicanos, hay artistas queridísimos en Colombia, en Argentina, en todos los lugares, imagínate armar un combo así, de los mejores artistas y llevártelos para allá.

–¿Y qué crees que le está faltando a la industria en español de Estados Unidos para entender a nosotros los latinos?

Angélica Vale: La unión sería muy importante, a dejarnos de separar nosotros mismos, es que es venezolano, no que es cubana, no que es mexicana, no que es española, no que es argentina… Dejémonos de poner etiquetas, somos latinos y en este país nos ven peor como latinos que ningún otro, como una sola cosa. Deberíamos aprender, hacer cosas más importantes y juntos, porque creo que el hecho de seguir separándonos es lo que no nos ayuda.

También enseñarle a nuestros niños a ver la televisión, el poder sentarnos toda la familia a ver un programa de televisión juntos y disfrutar de cosas juntos en la televisión, es algo que se pierde gracias a los teléfonos, a los iPads, pero no dejar eso. Lo trato hacer con mi familia, a sentarnos y ver la tele juntos es padrísimo y te une, comentas y hablas. Por eso me gusta tanto hacer ‘Tu Cara Me Suena’, y por eso lo disfruto hasta decir basta porque los domingos mis hijos lo pueden ver, aunque no lo puedo ver con ellos, pero sé que se le está creando el gustito de la tele y eso es muy bonito. Tenemos ya nuestras también películas en nuestros celulares, nunca va a ser lo mismo, ir al cine, sentarte y ver una película en pantalla grande, creo que la tele pasa igual, el sentarte y poder disfrutar con tu familia un programa de televisión, siento que es precioso.

Pero que no se nos olvide que a los chamacos hay que enseñárselos, porque nosotros lo hacemos por nuestros abuelos, por nuestros papás pero ahora nos toca a nosotros enseñarles las generaciones que vienen.

-Si tuvieras a todos los productores, a todos los ejecutivos, pidiéndote que elijas lo que quieres hacer, ¿qué harías?

Angélica Vale: Yo haría un show de comedia, metiéndome en camisa de 11 balas, porque ahora la comedia puede ser muy peligrosa, pero siento que mi sentido del humor nunca ha ofendido a nadie, no me meto en temas muy escabrosos porque para qué. Yo respeto mucho las ideas. Un show con invitados, cantar, bailar, hacer locuras con el invitado como antes se hacía, platicabas de cosas que no ibas a escuchar en ningún otro programa, que eso me pasa un poco en la radio, debo de reconocer porque luego me toca entrevistar a amigos, y pues más bien empezamos a echar relajo y a contarnos cosas de nuestras vidas y habló del proyecto que van a promocionar pero normalmente hablan de otras cosas.

Angélica Vale en la radio, Cali 93.9

Cuando estuvo Ricky (Martin), que empezamos a hablar del teatro y de lo que vivimos juntos, es obvio que a veces nos vamos por ahí, se nos olvida tantito de la entrevista de lo que estamos hablando, pero porque hay una conexión padre de muchos años. Siento que llevar eso, como mi programa de radio a la tele, eso sería muy divertido, va con imitaciones, personajes, comedia, que la gente se ría, la gente necesita reírse, necesita pasársela bien, necesita quitarse el estar de malas, hay mucha gente que está más de mala después de la pandemia, y no era al revés.

-¿Qué le dice está Angélica Vale, que en unos días va a tener su Estrella en el Paseo de la Fama a aquella Angélica a la que le dijeron que no, a la que le hicieron bullying, y a la que le dijeron que no podía ser un montón de cosas?

Angélica Vale: Me estás haciendo llorar… Fíjate que me lo digo, me lo sigo diciendo, no por la estrella, pero me lo sigo diciendo cada vez llegó a un nuevo reto, que empiezo algo, que la gente me dice no, digo no importa, ya llegará el momento, ya llegará, ya llegará, no importa. Como te dije al principio, siempre me ha costado mucho trabajo todo, pero gracias a Dios, porque gracias a eso soy quién soy, la persona, pero también gracias a eso soy la artista que soy, y tengo un cariño del público que ya quisieran muchos. Le diría: “Aguanta, aguanta que siempre no hay mal que por bien no venga, siempre hay cosas que pasan, más bien las cosas siempre pasan por una razón, y creo que la razón es esa, que lo valore, que lo atesore y que sepa dar las gracias siempre por tantas bendiciones que me da la vida”.

MIRA LA ENTREVISTA DE ANGÉLICA VALE COMPLETA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Angélica Vale, jueza y coach de ‘Tu Cara Me Suena 2’: Lo que le gustó y lo que le faltó en la primera gala

•Angélica María recibe reconocimiento de la Cámara de Comercio de Hollywood en su Aniversario: “No me esperaba una cosa así”

•Angélica Vale reveló el favor que le hizo uno de los protagonistas de la serie ‘Friends’