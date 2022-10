Cegado por el título de la Liga MX: Fernando Ortiz advierte a sus futbolistas a pesar de la goleada contra el puebla

El argentino Fernando Ortiz, entrenador del América del fútbol mexicano, advirtió este miércoles que cualquiera de sus jugadores que no esté mentalizado en obtener el título del Apertura, irá a la banca.

En el arranque de los cuartos de finales del Apertura, el América pasó por encima del Puebla con una goleada por 1-6 y puso un pie en la semifinal.

“No sé si éste es el pico del equipo. A pesar de este marcador no hemos levantado la copa, eso les digo a los chicos y ellos lo saben; el que no esté mentalizado en ganar el campeonato se sentará en el banco; debemos tener los pies sobre la tierra”, subrayó Ortiz.

Las Águilas se impusieron este miércoles con tantos del chileno Diego Valdés, doblete de Henry Martín, un gol de Alejandro Zendejas, también marcaron los uruguayos Brian Rodríguez y Federico Viñas, uno cada uno. Por el equipo local anotó Jordi Cortizo.

El estratega aplaudió la reacción de las Águilas que se fueron abajo 1-0 en los primeros minutos del partido.

“Merecer no es querer, ellos nos convirtieron rápido, pero el marcador no importa porque estos chicos se levantaron como lo han hecho de situaciones peores. Ahora tenemos que seguir de la misma manera porque aún no hemos avanzado a la semifinal”, destacó.

El entrenador argentino se dijo feliz porque dio una alegría a la afición de las Águilas con la goleada de este miércoles que coincidió con el aniversario 106 de la fundación del Club América, que sucedió un 12 de octubre de 1916.

“Agradezco poder ser parte del aniversario de esta institución a la que felicito por estos 106 años; a la afición le digo que no hemos logrado nada, que nos apoye en cada partido, soy parte de la ilusión que tienen por conseguir el título, pero aún falta”.

𝘼𝙗𝙤𝙣𝙖𝙙𝙤𝙨 𝘼𝙯𝙪𝙡𝙘𝙧𝙚𝙢𝙖 🦅✨ 106 años de grandeza, de volar juntos.

📷 | Una foto espectacular.#106RANDEZA #SomosAzulcrema pic.twitter.com/AdxGSlTlwj— Club América (@ClubAmerica) October 13, 2022

El América se clasificó a esta fase final en el primer lugar del torneo regular con 38 unidades que sumó gracias a 12 triunfos, dos empates y tres derrotas.

Este certamen es el primero que el Fernando Ortiz dirige completo a las Águilas, a las que llegó como relevo de su compatriota Santiago Solari en el Clausura 2022, en el que avanzó a la fase final en cuarto lugar; fue eliminado en la semifinal de ese torneo por el Pachuca.

En el segundo partido de los cuartos de final del Apertura 2022 el América recibirá al Puebla en el Estadio Azteca este sábado.

