Edith Cavell, la enfermera que fue fusilada por salvar ‘vidas enemigas’

Antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial en 1914, Edith Cavell se desempeñó durante varios años como directora de una escuela de formación de enfermeras en Bruselas.

Después de que la ciudad fuera capturada y ocupada por los alemanes en el primer mes de la guerra, Cavell decidió permanecer en su puesto, atendiendo a los soldados alemanes y belgas por igual.

En agosto de 1915, las autoridades alemanas la arrestaron y la acusaron de ayudar a los prisioneros de guerra británicos y franceses, así como a los belgas que esperaban servir en los ejércitos aliados, a escapar de Bélgica hacia la neutral Holanda.

Durante su juicio, Cavell admitió que era culpable de los delitos que se le imputaban y fue sentenciada a muerte.

Aunque los diplomáticos de los gobiernos neutrales de Estados Unidos y España lucharon para conmutar su sentencia, sus esfuerzos finalmente fueron en vano. La noche anterior a su ejecución, el 12 de octubre de 1915, Cavell le confió al reverendo Horace Graham, capellán de la legación estadounidense, que “todos han sido muy amables conmigo aquí. Pero esto diría yo, de pie como lo hago ante Dios y la eternidad: me doy cuenta de que el patriotismo no es suficiente. No debo tener odio ni amargura hacia nadie”.

15 de mayo de 1919: El funeral de la enfermera inglesa Edith Cavell en Londres, después de que el ejército alemán la disparara como espía en 1915. (Roper/Topical Press Agency/Getty Images)

La ejecución de Cavell condujo a un aumento del sentimiento anti-alemán en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde fue idealizada como una mártir heroica de la causa y fue honrada con una estatua en St. Martin’s Place, justo al lado de Trafalagar Square en Londres.

“Lo que Jeanne d’Arc ha sido durante siglos para Francia”, escribió un periodista aliado, “eso será Edith Cavell para las futuras generaciones de británicos”.

