Se cumplen 51 años de “Imagine” de John Lennon

John Lennon comenzó a escribir la canción “Imagine” cuando aún era miembro de los Beatles, en un momento en que la banda había alcanzado una popularidad sin precedentes, pero luchaba por hacer frente a su nueva realidad.

La letra idealista y utópica de la canción estuvo fuertemente influenciada por la esposa de Lennon, la artista conceptual Yoko Ono.

Más tarde afirmaría que la “letra y el concepto” eran “directamente de Grapefruit”, un libro de poesía de Ono, y ella recibió oficialmente un crédito de escritura conjunta en 2017.

Un poco más de un año después de que los Beatles se separaran, Lennon grabó “Imagine” en una sola sesión en la finca de Ono y él, Tittenhurst Park, con el productor Phil Spector.

A diferencia de otros lanzamientos de Lennon de esa época, como “Give Peace a Chance”, “Power to the People” y “Happy Xmas (War is Over)”, la canción no contenía un mensaje político manifiesto.

No obstante, líneas como “Imagine all the people/ sharing all the world” encarnaban una visión utópica radical, así como el deseo de Lennon y muchos otros de poner fin a la guerra de Vietnam y volver al humanismo optimista que había definido gran parte de la década anterior.

La canción y su álbum homónimo fueron un gran éxito, en última instancia, el más exitoso del catálogo en solitario de Lennon.

Particularmente a la luz del asesinato de Lennon en 1980, “Imagine” se ha asociado tanto con el idealismo como con la lucha.

Desde 2006, se tocó inmediatamente antes del lanzamiento del baile de Times Square en la víspera de Año Nuevo en la ciudad de Nueva York, y se incluyó en las ceremonias de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, así como en las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de 2018 en Pyeongchang.

La palabra “Imagine” es el único texto que aparece en el memorial de Strawberry Fields a Lennon en Central Park, y el Aeropuerto Internacional John Lennon de Liverpool usa como lema una letra de la canción, “Above us, only sky”.

