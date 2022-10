T.J. Miller se ha reconciliado con Ryan Reynolds y explicó que ya han arreglado sus diferencias

Hace algunos días el actor T.J. Miller dio a conocer en una entrevista que nunca volvería a trabajar con Ryan Reynolds (con quien compartió créditos en dos películas de la saga de “Deadpool”) debido a que éste hizo que se repitiera una toma para ponerlo en ridículo enfrente del equipo de producción. Ahora Miller ha informado que se reconcilió con el actor canadiense, argumentando que todo se debió a un “malentenido”.

Entrevistado en el programa “Jim Norton & Sam Roberts Show” Miller dijo que tras sus declaraciones Reynolds lo contactó vía e-mail, a lo que éste le contestó y quedaron en buenos términos. Agregó que la prensa tergiversó la información: “Sólo era yo contando una historia que pasó en el set que pensé que era muy loca. Nada más. Es un gran problema que tengo, no pensar en las repercusiones que habrá por decir esto o aquello”.

T.J. subrayó no estar arrepentido de lo que dijo: “No pensé que había dicho algo tan negativo. Me siento mal porque seguramente fue malinterpretado. Él es tan divertido, lo cual siempre sostuve, y es tan asombroso en esas películas y eso fue todo, ¿sabes?” El actor no informó si este cambio de actitudes hiciera posible su participación en la película “Deadpool 3”, y Reynolds no ha hecho una declaración pública acerca de la reconciliación.

