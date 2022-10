Messi supera a Cristiano Ronaldo como mejor futbolista de la historia según la revista Four Four Two: Maradona se ubica de segundo y Pelé de cuarto

El debate entre Messi y Cristiano Ronaldo parece no tener fin aunque para la revista inglesa Four Four Two parece tema cerrado ya que colocan al argentino dos puestos sobre el portugués que aparece de tercero por debajo de Diego Maradona y por encima de Pelé que ocupa la cuarta casilla.

El ranking generó mucha polémica para la fanaticada de Cristiano Ronaldo que no les gusta ver a su ídolo en el puesto tres por debajo de los dos astros argentinos, aunque aparece por encima de un tricampeón mundial como Edson Arantes Do Nascimento. Muchos especialistas consideran que lo hecho por Messi lo avala en esa primera posición, mientras otros esperan que levante el trofeo del Mundial Qatar 2014 para merecerlo.

La revista Four Four Two publicó los que ellos consideran los 100 mejores jugadores de la historia.



Ausencia de otros futbolistas en el top 10

La polémica en el ranking se avivó en redes sociales cuando muchos usuarios reclamaron la presencia de Ronaldinho en el Top 10 y por el contrario apareció en el puesto 26 el futbolista campeón del mundo, de Champions, Copa Libertadores, Copa América y Copa Confederaciones. Otros jugadores como Alfredo Di Stéfano apareció en el puesto 12 y el brasileño Roberto Carlos fue ubicado en la posición número 90.

Lo que dice la revista sobre Messi

Sobre el primer puesto de Messi la revista Four Four Two especificó lo siguiente: “Los libros de historia alabarán a Messi y, sin embargo, sus limitaciones no le harán ningún favor. En 20 años, los jóvenes fanáticos del fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominio. Sin embargo hasta que vean los videos no tendrán una idea de lo que se han perdido”.

“Una cosa es llegar a la cima y otra muy distinta permanecer allí. Hay aficionados veinteañeros que nunca han conocido un mundo en el que Messi no nos cautive semanalmente”, prosiguió.

El ranking de los 10 mejores futbolistas según la revista Four Four Two

1 Lionel Messi (Argentina)

2 Diego Armando Maradona (Agentina)

3 Cristiano Ronaldo (Portugal)

4 Edson Arantes Do Nascimento, Pelé (Brasil)

5 Zinedine Zidane (Francia)

6 Johan Cruyff (Países Bajos)

7 George Best (Irlanda)

8 Franz Beckenbauer (Alemania)

9 Ferenc Puskas (Hungría)

10 Ronaldo Nazario (Brasil)

