Cynthia Klitbo desata rumores de embarazo a sus 55 años tras lucir misteriosa pancita

La actriz Cynthia Klitbo está dando de qué hablar en redes sociales tras darse a conocer un video en el que aparece con una misteriosa pancita que aseguraron podría tratarse de un embarazo, aunque para muchos se trató de una burla y absoluta falta de respeto debido a que la actriz tiene 55 años.

En medio de la polémica por las recientes declaraciones de Juan Vidal en las que una vez más se burló de Cynthia Klitbo al asegurar que no tiene por qué pagar su tratamiento psicológico ya que ella tiene problemas desde hace más de 30 años porque “ha sido violada, abusada, golpeada, se ha peleado con maridos a golpes, a cuchillas”, en días recientes se dio a conocer un video a través de las redes sociales, en donde la villana de las telenovelas aparece luciendo un vientre que, de acuerdo con algunos usuarios, podría tratarse de un embarazo.

La grabación que ha provocado tremendo alboroto fue expuesta recientemente por el programa ‘Chisme No Like’ en Instagram, pero en realidad ocurrió el pasado 29 de septiembre cuando la actriz asistió a los Premios Billboard de la Música Latina y convivió detrás del escenario con varios famosos como Christina Aguilera, Jaime Camil, Maluma y Grupo Firme.

Pero fue precisamente mientras se tomaba una foto con Eduin Caz y compañía, cuando Cynthia Klitbo se dejó ver desde un ángulo poco favorecedor, por lo que de inmediato surgieron los rumores que apuntan a una pancita de embarazo.

Por supuesto, las imágenes dieron mucho de qué hablar por parte de los fanáticos de la primera actriz, quienes la defendieron inmediatamente argumentando que es una total falta de respeto para una artista con la trayectoria de Klitbo, descartando de inmediato dicha versión.

“Que es una mujer mayor con un cuerpo normal”, “Por favor ya tiene 55 años qué va a estar pensando en tener otro bebé. No se burlen“, “¿Una mujer a esa edad no puede tener pancita normal?”, “Ya nadie se puede comer dos tortas de tamal a gusto”, “Me parece falta de respeto ella no está embarazada”, “Por favor no sean ridículos. Una mujer con un cuerpo normal“, escribieron algunos usuarios en la sección de comentarios.

