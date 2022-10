Qué signos del zodiaco son los más solitarios, según astrólogos

Todos los signos del zodiaco pueden ser extrovertidos o introvertidos, pero solo 4 tienden a ser más solitarios no por antisociales, sino porque les gusta estar solos con sus pensamientos y valoran su espacio personal más que los demás, pero solo hasta cierto punto, después de todo, el ser humano es social por naturaleza.

Estos signos del zodiaco son capaces de lidiar mejor con sus sentimientos, es decir, no necesitan conversar con la pareja, amigos o familiares para encontrar el rumbo. Si algo los afecta, aislarse puede ayudarlos a resolver un problema y hallar la solución.

A continuación, conoce qué signos son los más solitarios del zodiaco.

El primer lugar de signos más solitarios es para Piscis. De acuerdo con EliteDaily.com, este signo está acostumbrado a estar solo porque tiende a vivir mucho tiempo en las fantasías que fabrica en su cabeza.

Es un romántico a quien no le importa la soledad porque su imaginación lo nutre, aunque no la mayor parte del tiempo. Puede ser difícil para Piscis comenzar una conversación o relación por su personalidad tímida. Solo necesitan una motivación para compartir lo que tienen qué decir.

En la segunda posición del listado ofrecido por Elite Daily se encuentra el signo de la virgen. Son conocidos por mantenerse enfocados en su trabajo por eso lucen solitarios, pero una vez que acaban con su lista de pendientes, quieren compartir con los demás sus éxitos.

Para llenar el vacío de soledad que regularmente sienten, acuden a su actitud de servicio para ayudar a los demás. Y es que a Virgo le encanta ser valorado y reconocido como alguien a quien le gusta ofrecer su ayuda desinteresada; esto incrementa su estado de ánimo.

En la tercera posición se ubica Escorpio, un signo a quien no le importa estar solo. El escorpión es del tipo que acude a una sala de cine en solitario, a un café o un restaurante. Necesita mucho espacio a solas porque no les gusta expresar sus emociones, no es bueno para hacerlo.

Una característica un tanto peligrosa de este signo es alejarse o aislarse cuando está triste, por lo que es dado a hundirse en depresión; en estos casos necesita ayuda de sus seres queridos.

Contrario a Escorpio, Sagitario es un signo que le gusta la soledad para divertirse. En su deseo de demostrar que es totalmente independiente, emprende aventuras en solitario. Este signo agarra su maleta y se va solo al otro lado del mundo o llega solo al baile de graduación porque sabe que encontrará una gran experiencia.

El único problema de la soledad de Sagitario es que puede acostumbrarse a ella, lo que provoca que no se comprometa con una amistad o en el amor.

