Reportera en Rusia que protestó contra ataque a Ucrania huye del país para evitar ir a prisión

La periodista Marina Ovsiannikova, conocida por haber irrumpido en un programa de la televisión pública rusa con un cartel contra la campaña militar en Ucrania y condenada a arresto domiciliario huyó de Rusia.

Después de trabajar varios meses en el extranjero, en particular para el diario alemán Die Welt, anunció, a inicios de julio, que había regresado a Rusia. Ovsiannikova, de 44 años, fue colocada bajo arresto domiciliario después de haber protestado cerca del Kremlin, a mediados de ese mismo mes, sosteniendo una pancarta que decía “Putin es un asesino. Sus soldados son fascistas”.

La periodista está acusada de haber difundido informaciones que las autoridades consideran falsas acerca del ejército, lo que puede conllevar una condena de 10 años de cárcel.

Ante la situación, el abogado de Ovsyannikova, Dmitry Zakhvatov, dijo que su cliente “tuvo que abandonar Rusia y está bajo la protección de un estado europeo en este momento”.

Ovsyannikova obtuvo reconocimiento internacional el 14 de marzo cuando irrumpió en el plató del programa de noticias Vremya de Channel One con un cartel que decía: “Detengan la guerra. No creas en la propaganda. Te están mintiendo” en ruso. También gritó: “Alto a la guerra. No a la guerra”.

Ovsyannikova, nacida en Ucrania, era productora de Channel One en el momento de su protesta. Más tarde fue detenida y multada con $490 dólares por un tribunal por convocar protestas ilegales.

A principios de octubre, el Ministerio del Interior agregó a Ovsyannikova a su lista de personas buscadas y dijo que había violado las condiciones de su arresto domiciliario.

El exesposo de Ovsyannikova, Igor Ovsyannikov, dijo en ese momento que ella se había escapado de su casa junto con su hija de 11 años.

Este 17 de octubre, el tribunal de distrito de Cheryomushki de Moscú dictaminó que la hija de Ovsyannikova debe quedarse con su padre porque su madre “está involucrada en actividades políticas”.

Una ley firmada por el presidente ruso Vladimir Putin en marzo prevé largas penas de prisión por distribuir “información deliberadamente falsa” sobre las operaciones militares rusas.

