Emily Tosta es la sexy dominicana que está arrasando en Hollywood con belleza y talento

Hollywood sigue creciendo y los latinoamericanos se posicionan en prestigiosos lugares. Tal es el caso de Emily Tosta, una actriz dominicana que desde ya tiene a muchos con las miradas puestas sobre ella. No sólo por su gran talento para la actuación, su belleza y sensualidad también han llamado la atención del público y directores de “La Gran Meca del Cine”.

El 2021 fue de gran importancia para la actriz Emily Tosta, pues consiguió el papel protagónico de ‘Willy’s Wonderland’, una comedia de terror dirigida por Kevin Lewis, en donde compartió escenas con el ganador del Oscar, Nicolas Cage.

Emily Tosta también goza de la fama gracias a su participación en la serie ‘Party Of Five’ de Freeform y Sony TV. Además, por sus recurrentes participaciones en la segunda temporada de la serie PBC con Danny Trejo y Kate Flannery. Al mismo tiempo, filmaba escenas para la película ‘Holiday Twist’, con Kelly Rutherford.

Por si fuera poco, Emily Tosta está trabajando en la preproducción de su primera película como productora y protagonista, “Semicolon”. De hecho, ya escribió el libro que inspira la historia y que lanzará en la ciudad de Los Ángeles el próximo 11 de Noviembre. View this post on Instagram A post shared by emilia (@emilytosta)

Entre sus nuevos proyectos destacan la 5ta temporada de la serie de FX networks, ‘Mayans MC’. Serie televisiva que la ha abierto aún más el camino a este muy buen ejemplo de mujer latina.

Para el 2023 se estrenará un documental de la República Dominicana ‘Niños de Cristo’, en donde Tosta participó. Recientemente, la actriz latina estuvo también en el evento de Thirst Project y Legacy Ball. Ahí se abordaron temas que tratan la diferencia y el impacto social ante la crisis del agua en el mundo. A la velada, Emily asistió con un vestido satinado de la firma Hass Idriss Official, que dejó en evidencia su espectacular figura. View this post on Instagram A post shared by emilia (@emilytosta)

En el modelaje Emily también es popular, el pasado mes de agosto se estrenó el videoclip “Señorita” del merenguero Fernando Villalona, en donde ella es la protagonista. El mismo se filmó en Los Ángeles, California, lugar de residencia de la actriz.

Desde muy pequeña, Emily se sintió atraída por el mundo artístico, actúa, baila y canta. Con tan solo 15 años logró tener una participación en la serie televisiva ‘Dama y Obrero’, de Telemundo. Más tarde trabajó en otras producciones como ‘The Last Ship’, ‘NCIS: Los Ángeles’, ‘Rosewood’ y ‘The Resident’.

Además de destacarse en la industria del entretenimiento, Emily Tosta trabaja para muchas fundaciones y asociaciones; es la imagen principal de Los Inmigrantes en Estados Unidos, también de Feeding America, Hospital St Jude, LA Mission, Rewild, The Thirst Project y Karttos International, que es su que es su propia fundación benéfica. View this post on Instagram A post shared by emilia (@emilytosta)

