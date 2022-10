Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de octubre de 2022

PISCIS

Ten cuidado con tu corazón pues ha estado muy expuesto y podrías caer en depresiones fuertes por diversos golpes emocionales. Si no tienes una relación disfruta ese momento, no te aprisiones a algo o alguien que pudiera afectar tu círculo de paz y armonía. Vienen momentos importantes en los negocios pues un proyecto está por consolidarse. Ten cuidado con la manera de desenvolverte con tus amistades podrías dejar mucho que desear. El amor que más debe de importarte es el amor propio así que todo lo demás te valga madre. Es momento que te des la oportunidad de mejorar en esos defectos que tenías, ya no pretendas cambiar el mundo de los demás y cabía el tuyo. Algunas ocasiones te deprimes por no lograr estabilidad emocional y eso se debe a que buscas algo perfecto, deja que la vida se encargue de ponerte a las personas adecuadas en tu vida, si te equivocas aprenderás de dicha equivocación. Aprende a decir que no y a soltar tu pasado para que puedas ser feliz con tu presente.

ACUARIO

Podrías empezar a necesitar mucho de una persona de tu pasado, pero el tiempo te mostrará que hiciste bien en librarte de ese peso. Mejorarán mucho tus ingresos en próximas fechas y existe la posibilidad de realizar un viaje. Tendrás un motivo o razón que te ayudará mucho a salir adelante de todo, una persona te dará esa fuerza que requieres para acabarte el mundo. Amistad cercana se la ha pasado despotricando en tu contra, ni te mortifiques es pura envidia de querer superarte y no poder hacerlo. Si tienes pareja y requiere de tiempo, dáselo, pero déjale en claro todo. Se va a cancelar un viaje y te vas a enterar de rompimiento de relación de una amistad. Es momento de poner las cosas en claro y ser honesto con las personas, eres una persona con un corazón enorme y estas tan carente de amor propio que cuando alguien te muestra un poco de interés sueles confundir agradecimiento o soledad con amor.

CAPRICORNIO

Tu carácter tan fuerte te puede hacer cometer grandes equivocaciones, no dejes nada para otro día haz las cosas en el momento y demuéstrale al mundo quién eres y hacia dónde te diriges. No vuelvas a derramar una lágrima por quien solo te llenó de problemas tu existencia, recuerda que no naciste para bajar tu nivel ni mendigar amor ni cariño por nadie. Problemas con tu pareja a causa de celos y por una amistad. La vida limpiará poco a poco de toda esa basura que te rodea, te va a costar soltar a varias personas que solo te roban tu energía. Deja que la vida vaya tomando su forma, no te preocupes por lo que no ha podido ser que si no es para ti no sucederá, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Recibirás llamada o mensaje de persona importante. Infección de garganta y gripe en estos días. Traes un sueño en mente que tiene que ver con un negocio, dale pa delante pues te va a funcionar mucho, podrías incrementar tu economía en gran medida. Hay amores que fueron muy importantes en tu vida y que en cualquier momento podrían aparecer nuevamente en tu vida.

SAGITARIO

Tu carácter tan fuerte y tan noble a la vez te hace ver como una persona muy bipolar con cambios drásticos que dejan mucho que desear. Eres una persona muy capaz que siempre cumple lo que promete tu problema es que quiere que todo llegue rápido, recuerda que los sueños que más tardan en concretarse son los que dejan más satisfacción. En la medida que dejes de mendigar obtendrás, recuerda quién eres y lo que has pasado para llegar donde estas, la vida te va a premiar en próximas fechas por una buena obra que realizaste en tu pasado. Cambios y rompimiento en relación, sino cuidas tu carácter eso no va a ayudar en nada y todo terminará a la brevedad. Días de mucha reflexión te levantarás algo cansado y un poco desanimado sin embargo a mitad del día te entrarán unas ganas muy fuertes de comerte al mundo e intentar algo nuevo para obtener lo que quieres y deseas. Es posible que andes deprimido o deprimida estos días, pero limpiarás el alma y serás más fuerte mañana.

ESCORPIO

Algunas ocasiones caes en provocaciones muy fácilmente, recuerda no tienes paciencia ni tolerancia, así que trata de controlar eso o puedes cometer grandes errores. Ten cuidado con una persona de tez clara, es mujer, no tiene buenas intenciones contigo y podría meterte en algunos problemas. Es momento de deslindarte de todo eso que no es tu responsabilidad, no puedes seguir cargando con situaciones que no son tuyas. Vienen momentos muy buenos, pero debes aprender a soltar y dejar ir, cuidado con una caída o accidente que sucederá en tu familia. Tienes un carácter muy fuerte y te vale las consecuencias sueles actuar sin pensar en lo que pudieras ocasionar, vienen cuestiones legales en puerta. Cambia tu forma de ver la vida, sé más abierto a nuevas oportunidades sobre todo en cuestiones de amor. Ten en cuenta que tus equivocaciones serán tu cruz, si te caes levántate y con más fuerza, no sigas cometiendo los mismos errores del pasado o de lo contrario solo te expondrás a que te lastimen y vuelvas a caer.

LIBRA

Momento en el cual la vida te dará muchas oportunidades para remediar tus errores, aprovecha para ser mejor persona en todas las áreas que desees. Ten presente que el amor llegará a tu vida, pero si te desesperas puedes cometer grandes errores, la vida pondrá a tu paso grandes oportunidades en el ámbito laboral, pero si sigues con tus actitudes pesimistas no lograrás nada. Te enfrentarás a una verdad que no te va a parecer en nada, pero tendrás que aguantarte. Una amistad del pasado regresa con sentimientos hacia ti. Amistades nuevas se pintan en tu escenario entre ellos la llegada de una amistad con la cual te encamarás muy seguido. Tiempos importantes se aproximan entre ellos la llegada de un dinerito extra que te va a ayudar a cubrir varios gastos. No te detengas por nada ni nadie y muéstrale al mundo de lo que eres capaz y puedes lograr, recuerda que tus límites solo tú los puedes poner, nadie tiene derecho a detener tus ganas de ser feliz y ser lo que quieres ser.

VIRGO

Tu familia y amistades serán tu hombro y refugio para afrontar cualquier situación que se presente. Una caída y perdida de objeto se visualiza puede ser llaves o celular, ten cuidado. Infidelidad en amistad y su pareja, te llegará el chisme. Cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no va hacer nada por ti. Recuerda lo que has logrado, lo que vales y de lo que eres capaz, ponte las pilas para lograr ese cuerpo criminal que tanto quieres, preocúpate por ti y deja de buscar el amor en lugares y personas equivocadas. Es probable que ese viaje que has querido desde siempre se comience a planear en cualquier momento. Deja de vivir en el suelo y no le llores a quien solo te paga mal, momento de desprenderte de todo eso que duele y no te deja avanzar. No desconfíes tanto de tu pareja en caso de tener, eres muy de que quieres que te repita cada momento cuanto te quiere, podrías cometer errores graves en el área de los negocios si te adelantas. Estas en una etapa en la cual lo más importante en tu vida debe de ser tú, has esas cosas que siempre soñaste y ponte las pilas en lograr cada una de tus metas.

LEO

Amor del pasado retorna y se consolida algo muy perro. Tu familia necesitará mucho de ti en estos días, date la oportunidad de llenarlos de tu presencia. Vienen días importantes de muchos cambios, de comenzar a ver más por ti y por los tuyos, no te dejes llevar por chismes que solo te van a afectar más de la cuenta. Amores del pasado siempre presentes. Cuida pues hay mucho cambio de humor y sobre todo aléjate de personas que te depriman tus días, no estás para eso en estos momentos. Si tienes pareja y esta insiste con errores del pasado, párale de una vez el alto y no permitas seguir aguantando esos cuentos de no acabar que solo perjudican la relación. Ten cuidado con la manera en que actúas ante los demás, sueños que te revelarán sentimientos ocultos que tienes sobre una amistad. Momento de madurar y darte cuenta de que todo pasa por algo y que de todo se puede sacar algo bueno, no permitas que los momentos malos te arruinen, no te dejen caer, discusiones con una persona de tu pasado en estos días podrían ponerte de malas.

CÁNCER

Si tu pareja duda de tu fidelidad que le busque, algunas veces dar explicaciones está de más, sino confía en ti no tiene por qué seguir ahí. Una persona de tu pasado te dará la fuerza que requieres para luchar por una meta que te has trazado. Vienen días en los cuales desearás regresar al pasado para remediar ciertos problemas que viviste y que hoy en día siguen afectando, suelta lo que ya fue y céntrate en lo que importa y vale la pena. No finjas sentimientos que no sientes y aprende a ver la vida con otros ojos, tienes todo para ser feliz, pero te la pasas buscando en lugares y personas equivocadas. Algunas veces eres muy mamila y tiras el golpe sin investigar primero quien fue el o la culpable, cuida más ese carácter para que no cometas los mismos errores. Si tu pareja no quiere seguir o se muestra indecisa no tienes por qué seguir ahí de arrastrado o arrastrada, valórate y date la oportunidad de conocer nuevos amores. Posibilidades de terminar bajo sabanas con una persona que conocerás en estos días, te la vas a pasar a todas margaras.

GÉMINIS

No te aceleres mucho cuando no es necesario ni tomes actitudes egoístas por quien ni la debe ni la teme, algunas ocasiones te dejas manipular mucho por tus amistades y caes en cuestiones muy tontas, sueles hacer tormentas en vasos de agua, no es necesario. Podrías enfrentarte a una situación complicada en el tema del amor, si tienes pareja ten mucho cuidado lo que dices y expresas delante de él o ella porque podría prestarse a malas interpretaciones. Estas y no estás, ya deja de quejarte y dale duro a lo que viene, posibilidades de que se consolide por fin una relación sin embargo con la persona que sales o comenzarás a salir tiene mucho miedo de que las cosas no salgan como espera. Amistad perderá al amor de su vida por creerse en chismes, ten cuidado con lo que sale de tu boca podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti. Ten cuidado con chismes de vecindad pues estarán a la orden del día, no faltes a reuniones de amistades o te expondrás a que te ruñan a tus espaldas.

TAURO

Vienen días de mucha reflexión y otros en los cuales deberás de poner las cartas sobre la mesa sobre el camino que quieres seguir para tu vida. Amor del pasado retorna con nuevas sorpresas. Es momento de cuidar tu autoestima y de no exponerte demasiado con personas que te han hecho sentir mal o han buscado la manera de perjudicarte de muchas formas. Vienen días muy buenos, pero debes de ser muy inteligente para que saques provecho en tu economía. Cambios importantes llegarán a tu vida, se te va a quitar toda la ingenuidad y pasividad que traías acarreando desde hace más de un año, es momento que te despabiles y le entres a lo que quieres y requieres en tu vida, llena tu vida de amor y momentos especiales, que te valgan las críticas de personas que no logran sueños y solo buscan fregar a los demás, eres el responsable de tu propia vida, vívela como si pagaras por ella. Deja de culpar a los demás de tus errores, es momento que asumas las consecuencias de tus actos, podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue de tu vida, si eso te va a llenar el alma hazlo, pero ten en cuenta que puede que te rechacen.

ARIES

La vida es justa y da muchas vueltas, la vida te compensará cada esfuerzo que realices y cada lagrima que derramaste en grandes bendiciones con las personas adecuadas, no es momento de bajar la guardia sino de pensar de nuevo en ti, de conocerte, de tratarte y de darte cuenta de que vale la pena vivir y seguir intentándolo en esos sueños que dejaste a un lado. No te dejes manipular por quienes solo buscan sacar algo de provecho de ti, es el momento que confíes más en ti y en tu capacidad de ser feliz, pídele perdón al pasado y no vuelvas a cometer los mismos errores, despréndete de todo eso que ya dolió tanto y comienza una nueva vida para ti. Aprende a no volver a creer en palabras sino en hechos a darte cuenta de que solo tienes esta vida para vivir y disfrutar al máximo sin tener que rendirle cuentas a nadie. Debes aprender a quererte y amarte como nunca antes lo habías hecho, ya no es el momento de llorar por nadie, no es el momento de pasarla mal, no es el momento de volver a estar de rodillas por quien no merece nada de ti, es el momento de ponerte de pie y llenarte de ese amor inmenso que te hace tanta falta y que no te permite ser feliz.