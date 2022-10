María Becerra presume en sexys selfies el gran tatuaje en su tórax

María Becerra cuenta con más de diez millones de seguidores en Instagram, y a todo ellos sorprendió publicando dos fotos en las que aparece muy sexy, usando un sostén verde que permitió ver el más grande de sus tatuajes, ubicado en su tórax y del cual ella misma comentó que se refiere a “una diosa protectora de la familia y del hogar”.

La bella cantante de reguetón tiene una escultural figura, y hace unos días la lució al máximo durante su visita a Málaga, usando un minibikini de animal print. Ella escribió junto a la imagen que compartió -en la que aparece descansando en un camastro- el mensaje: “Siempre aprovechando cada momento libre para pileta y playita♥️”. View this post on Instagram A post shared by Maria Becerra (@mariabecerra)

María se encuentra actualmente promocionando el tema “Lokita”, que es un dueto con Natti Natasha, a quien considera uno de sus ídolos. La nena de Argentina también es una sensación en TikTok, y ahí ha obtenido millones de reproducciones de videos en los que realiza improvisadas coreografías, entre las que no podía faltar la que cuenta con esa canción como fondo musical. @mariabecerra_22 DIMELOO @nattinatasha lokitaaaaa ♬ LOKITA – Natti Natasha & Maria Becerra @mariabecerra_22 🖤🖤 ♬ BABY OTAKU – Pablo Pesadilla & Polimá Westcoast & Nickoog Clk & Fran C @mariabecerra_22 PONLO EN AUTOMATIKO ♬ AUTOMÁTICO – Maria Becerra

También te puede interesar:

-Usando minibikini estampado María Becerra luce sus tatuajes mientras toma el sol

-En sostén de encaje Natti Natasha deja ver los hilos de su tanga al bailar su tema “Lokita”