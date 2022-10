Influencer inmigrante revela los secretos para conseguir trabajo en Estados Unidos

En la plataforma TikTok es habitual que muchos usuarios comparten sus experiencias, fracasos o consejos, tal es el caso de una mujer que a través de un video dio las claves para que una persona consiga trabajo en Estados Unidos.

María Laura Rodríguez es protagonista de esta historia, quien reveló que su condición de inmigrante ha dificultado su proceso de empleo que tenta que ver con su carrera: Comunicación Social.

Sin embargo, después de encontrar la fórmula la compartió con quienes estén en una situación como la que ella vivió en carne propia. Primero, señaló que es importante aprender inglés de manera fluida, además sugiere que las personas que buscan trabajo en un rubro en EU, se familiaricen con términos especializados e intentar entrar varias veces a donde se desean trabajar.

“Mantener conversaciones fluidas, de interés común. Si los nervios desenfocan, hay que tener un alter ego y ser sumamente amable con los reclutadores, siempre. Mi mamá me dijo que las personas exitosas no lo intentaron una ni dos veces, sino muchas y eso me dio un poco de ánimo?, contó.

Sin duda, el video inmediatamente se viralizó en redes sociales y la mayoría de comentarios destacaron la iniciativa y apoyo que representa esta experiencia de la joven que tuvo problemas y obstáculos para alcanzar su objetivo.

