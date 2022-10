Julio César Chávez feliz porque su hijo Julio César Jr. tiene ocho meses limpio de alcohol y drogas

Julio César Chávez es noticia esta última semana. El ‘Gran Campeón Mexicano’ fue nominado al Premio Nacional del Deporte dentro de la categoría ‘Trayectoria Destacada, por lo que además de eso estuvo en varias actividades en la capital mexicana.

A su llegada al aeropuerto del D.F. fue recibido por numerosos periodistas que lo cuestionaron sobre diferentes temas de actualidad: Pablo Montero, los 15 años de la hija del Canelo Álvarez, Eduin Caz… Pero el tema más importante para JC Chávez y que respondió con lujo de detalles fue sobre su familia.

La leyenda del boxeo mexicano adelantó que su hijo Julio César Chávez Jr. cumple ocho meses limpio del consumo de alcohol y drogas desde que fue internado en una clínica de rehabilitación.

A principios de este 2022 al Jr. se le vio desbocado y perdido en sus publicaciones díscolas compartidas en redes sociales. Poco después desapareció del mapa y se conoció que su padre, con ayuda de toda la familia, decidieron internarlo en una rehabilitación.

“Afortunadamente ya está muy bien. Él va a hacer una conferencia y ustedes le van a poder hacer cualquier pregunta”, dijo Julio César Chávez a los periodistas presentes en el aeropuertos, además que con una sonrisa y carisma atendía a los fanáticos que se le acercaron para pedirle respetuosamente una fotografía.

También brindo detalles de su próxima pelea exhibición, en la que espera además se suban al ring también sus dos hijos, Julio César y Omar:

“Quiero que peleen limpios, sin ninguna sustancia. Ese va a ser mi legado el día que yo me muera” Julio César Chávez

Polémica de Julio César Chávez con Pablo Montero

El Gran Campeón actualmente lleva adelante una campaña en contra de las adicciones, ya sea relacionadas al alcohol o las drogas. Para tal fin, Julio César Chávez ha destinado fondos para abrir clínicas de rehabilitación.

Hace semanas le preguntaron sobre las adicciones del cantante mexicano Pablo Montero y él de forma general respondió que sus clínicas estaban abiertas para cualquier persona con problemas.

El artista mexicano no se tomó de buena forma esos comentarios ya medios declaró que “nadie tenía que opinar” sobre sus decisiones y actos.

JC Chávez fue pregunta en esta ocasión por la adicción de Eduin Caz, de Grupo Firme, al alcohol. Con una sonrisa y de forma muy amable no quiso entrar de nuevo en la polémica.

“Yo no estoy hablando de ninguna persona en particular. Mis clínicas están abiertas para todos (…) no pongan palabras en mi boca… Pablo Montero el otro día se enojó conmigo”, enfatizó.

